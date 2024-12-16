В магазине отказались разменивать крупную купюру? Белорусские юристы объяснили, законно ли это

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Опубликовано: 16.12.2024 11:23 , Обновлено: 25.04.2025

Зашли в магазин, чтобы разменять купюру, но там отказали? Юристы Регионального общества защиты потребителей объяснили, обязаны ли это делать продавцы и что написано в законе.

По словам начальника юридического отдела Регионального общества защиты потребителей Никиты Добросельского, согласно Закону «О государственном регулировании торговли и общественного питания», магазин является торговым объектом, там “не обязаны разменивать деньги”.

Специалист отметил в комментарии для Аргументов и фактов Беларуси, что обязанности кассира включают:

расчёт с покупателями (потребителями) за товары и услуги;

подсчёт стоимости покупки;

получение наличных средств;

выдачу чека и сдачи.

Добросельский подчеркнул, что сдачу кассир “обязан выдать при любых обстоятельствах”. Но вот за отказ в размене купюры “никакой ответственности в законодательстве не предусмотрено”.

Таким образом, если нужно срочно разменять деньги, есть несколько вариантов:

купить что-то в магазине;

обратиться в банк;

положить крупную купюру в банкомате на карту и снять более мелкие.

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