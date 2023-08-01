Один из банков предложил белорусам застраховать питомцев. Какие расходы компенсируют?
"Беларусбанк" предложил своим клиентам новую услугу добровольного комплексного страхования: с 1 августа от несчастного случая можно застраховать не только себя или своих детей, но и домашних питомцев. Посмотрели, какие расходы готов возместить банк и какие ещё случаи относятся к страховым.
Как пояснили в “Беларусбанке”, страховая программа “С заботой о питомце” позволит владельцу животного частично компенсировать расходы в случае, если питомец:
- заболел;
- пострадал от неправомерных действий третьих лиц;
- с ним произошел несчастный случай.
В условиях программы на официальном сайте банка указано, что при наступлении страхового случая банк готов возместить владельцу кошки или собаки (пока программа распространяется только на эти два вида животных) следующие расходы :
- на ветеринарное обслуживание: консультации ветеринара и узких специалистов, в том числе, при оказании неотложной помощи, хирургические вмешательства и диагностические исследования;
- на транспортировку заболевшего или пострадавшего питомца в ветеринарную клинику и обратно;
- на покупку назначенных врачом препаратов и лечебного питания;
- на эвтаназию, кремацию и иные траты, связанные с захоронением животного в случае его смерти или “состояния, несовместимого с жизнью”, спровоцированного заболеванием, несчастным случаем, стихийным бедствие, неправомерными действиями третьих лиц;
- на розыск похищенного животного;
- на выполнение обязательств (в том числе, судебных), возникших в случае причинения вреда здоровью и имуществу других людей из-за “агрессивного или непредвиденного поведения застрахованного животного”.
Страховку в “Беларусбанке” можно оформить на питомца в возрасте от 3 месяцев до 12 лет. Из обязательных условий оформления страховки - наличие официального документа на питомца (ветеринарного паспорта, ветеринарной книжки или сертификата о происхождении (родословной)), который может заменять микрочип или вытатуированный регистрационный номер.
Застраховать питомцев на год можно на 1000 - 3000 рублей, однако размеры страховых взносов на кошек и собак отличаются. Так, для кошек минимальный страховой взнос составит 150 рублей, максимальный - 450 рублей, а для собак - 180 рублей и 540 рублей, соответственно. При этом страховка будет действует во всех странах мира, заверили в банке.
Подробнее узнать о страховых суммах и условиях оформления страховки можно на официальному сайте банка по ссылке.