Один из банков предложил белорусам застраховать питомцев. Какие расходы компенсируют?

Опубликовано: 01.08.2023 12:43 , Обновлено: 01.08.2023

"Беларусбанк" предложил своим клиентам новую услугу добровольного комплексного страхования: с 1 августа от несчастного случая можно застраховать не только себя или своих детей, но и домашних питомцев. Посмотрели, какие расходы готов возместить банк и какие ещё случаи относятся к страховым.

Как пояснили в “Беларусбанке”, страховая программа “С заботой о питомце” позволит владельцу животного частично компенсировать расходы в случае, если питомец:

заболел;

пострадал от неправомерных действий третьих лиц;

с ним произошел несчастный случай.

В условиях программы на официальном сайте банка указано, что при наступлении страхового случая банк готов возместить владельцу кошки или собаки (пока программа распространяется только на эти два вида животных) следующие расходы :

на ветеринарное обслуживание: консультации ветеринара и узких специалистов, в том числе, при оказании неотложной помощи, хирургические вмешательства и диагностические исследования;

на транспортировку заболевшего или пострадавшего питомца в ветеринарную клинику и обратно;

на покупку назначенных врачом препаратов и лечебного питания;

на эвтаназию, кремацию и иные траты, связанные с захоронением животного в случае его смерти или “состояния, несовместимого с жизнью”, спровоцированного заболеванием, несчастным случаем, стихийным бедствие, неправомерными действиями третьих лиц;

на розыск похищенного животного;

на выполнение обязательств (в том числе, судебных), возникших в случае причинения вреда здоровью и имуществу других людей из-за “агрессивного или непредвиденного поведения застрахованного животного”.

Страховку в “Беларусбанке” можно оформить на питомца в возрасте от 3 месяцев до 12 лет. Из обязательных условий оформления страховки - наличие официального документа на питомца (ветеринарного паспорта, ветеринарной книжки или сертификата о происхождении (родословной)), который может заменять микрочип или вытатуированный регистрационный номер.

Застраховать питомцев на год можно на 1000 - 3000 рублей, однако размеры страховых взносов на кошек и собак отличаются. Так, для кошек минимальный страховой взнос составит 150 рублей, максимальный - 450 рублей, а для собак - 180 рублей и 540 рублей, соответственно. При этом страховка будет действует во всех странах мира, заверили в банке.

Подробнее узнать о страховых суммах и условиях оформления страховки можно на официальному сайте банка по ссылке.