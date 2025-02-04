Один из банков поднял плату за обслуживание карт до 13 рублей. Кому из белорусов не грозит?

Опубликовано: 04.02.2025 11:41 , Обновлено: 04.02.2025

В пресс-службе белорусского "СберБанка" сообщили об изменении тарифов за обслуживание некоторых платёжных карт. Так, с 3 марта плата за пакеты услуг "Классический, "Статусный, "Элитный" и "СберКарта" станут выше.

В финансовом учреждении отметили, что с этой даты ежемесячное пользование тем или иным пакетом услуг обойдётся в:

3,99 рублей — для клиентов пакета “СберКарта”,

3,99 рублей — для клиентов пакета “Классический”,

5,99 рублей — для клиентов пакета “Статусный”,

12,99 рублей — для клиентов пакета “Элитный”.

[info_b]Отметим, что в каждый из пакетов входят такие услуги как SMS-оповещение, тот или иной лимит на снятие наличных в банкоматах “СберБанка” и банкоматах-нерезидентах, скидка на выписку по счёту и др.[/info_b]

Что изменится в “Альфа-Банке”?

Ранее в пресс-службе белорусского “Альфа-Банка” сообщили об увеличении комиссий за снятие наличных денежных средств. Начиная с 18 февраля, за проведение данной операции в банкоматах других банков с клиентов спишут ни много ни мало — 4,5 рубля. Отметит, что речь также идёт о банках-партнёрах финансового учреждения.

В «Альфа-Банке» [link href=“https://www.alfabank.by/about/articles/uvedomleniya/vneseny-izmeneniya-v-perechen-voznagrazhdeniy-16-01/” target=“_blank” rel=“noopener”] уточнили [/link], что, помимо этого, с 18 февраля увеличивается размер комиссии за перевод денежных средств с карт банка на карты других банков Беларуси. Начиная с этой даты, за осуществление данной операции с вас спишут 1,2% от перечисляемой суммы + 1 рубль.

Кроме этого, в «Альфа-банке» решили «исключить плату» за снятие наличных в кассе банка со счёта, открытого опекуном или попечителем на имя отобранного ребёнка. Эти изменения также введут с 18 февраля, сообщили в организации.

Ещё 3 банка Беларуси ввели лимиты на снятие наличных с иностранных карт. Какой максимум?

Там добавили, что на день раньше, 17 февраля, начнут действовать и другие новшества. В частности, вводится плата за совершение расходных операций за пределами Беларуси с использованием карт международных платёжных систем, эмитированных банком:

по карте, выпущенной резиденту РБ, нерезиденту РБ в рамках зарплатного обслуживания, – 1% от суммы операции;

по карте, выпущенной нерезиденту РБ, – 3% от суммы операции.

«…При этом в течение 6 месяцев будет действовать акция, в соответствии с условиями которой вознаграждение не будет взиматься в случае, если валюта операции совпадает с валютой счёта, к которой выпущена карта», — объяснили в «Альфа-Банке».

Также там добавили, что с 17 февраля исключается плата за совершение операций с использованием карты в валюте, отличной от валюты счёта, вне эквайринговой сети банка.

Ранее Telegraf.news писал, что в «Беларусбанке» рассказали, можно ли обменять американскую валюту старого образца на новую, и нужно ли за это платить. Кроме того, в финансовом учреждении уточнили, на приём каких банкнот «нет никаких ограничений». По словам представителей банка, в последнее время в Интернете появилось много слухов и домыслов, поэтому специалисты решили расставить все точки над i.

Можно ли обменять старые доллары на новые? В «Беларусбанке» объяснили, на приём каких купюр «нет ограничений»