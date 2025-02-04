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Один из банков поднял плату за обслуживание карт до 13 рублей. Кому из белорусов не грозит?

Один из банков поднял плату за обслуживание карт до 13 рублей. Кому из белорусов не грозит?
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В пресс-службе белорусского "СберБанка" сообщили об изменении тарифов за обслуживание некоторых платёжных карт. Так, с 3 марта плата за пакеты услуг "Классический, "Статусный, "Элитный" и "СберКарта" станут выше.

В финансовом учреждении отметили, что с этой даты ежемесячное пользование тем или иным пакетом услуг обойдётся в:

  • 3,99 рублей — для клиентов пакета “СберКарта”,
  • 3,99 рублей — для клиентов пакета “Классический”,
  • 5,99 рублей — для клиентов пакета “Статусный”,
  • 12,99 рублей — для клиентов пакета “Элитный”.

[info_b]Отметим, что в каждый из пакетов входят такие услуги как SMS-оповещение, тот или иной лимит на снятие наличных в банкоматах “СберБанка” и банкоматах-нерезидентах, скидка на выписку по счёту и др.[/info_b]

Что изменится в “Альфа-Банке”?

Ранее в пресс-службе белорусского “Альфа-Банка” сообщили об увеличении комиссий за снятие наличных денежных средств. Начиная с 18 февраля, за проведение данной операции в банкоматах других банков с клиентов спишут ни много ни мало — 4,5 рубля. Отметит, что речь также идёт о банках-партнёрах финансового учреждения.

В «Альфа-Банке» [link href=“https://www.alfabank.by/about/articles/uvedomleniya/vneseny-izmeneniya-v-perechen-voznagrazhdeniy-16-01/” target=“_blank” rel=“noopener”] уточнили [/link], что, помимо этого, с 18 февраля увеличивается размер комиссии за перевод денежных средств с карт банка на карты других банков Беларуси. Начиная с этой даты, за осуществление данной операции с вас спишут 1,2% от перечисляемой суммы + 1 рубль.

Кроме этого, в «Альфа-банке» решили «исключить плату» за снятие наличных в кассе банка со счёта, открытого опекуном или попечителем на имя отобранного ребёнка. Эти изменения также введут с 18 февраля, сообщили в организации.

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Там добавили, что на день раньше, 17 февраля, начнут действовать и другие новшества. В частности, вводится плата за совершение расходных операций за пределами Беларуси с использованием карт международных платёжных систем, эмитированных банком:

  • по карте, выпущенной резиденту РБ, нерезиденту РБ в рамках зарплатного обслуживания, – 1% от суммы операции;
  • по карте, выпущенной нерезиденту РБ, – 3% от суммы операции.

«…При этом в течение 6 месяцев будет действовать акция, в соответствии с условиями которой вознаграждение не будет взиматься в случае, если валюта операции совпадает с валютой счёта, к которой выпущена карта», — объяснили в «Альфа-Банке».

Также там добавили, что с 17 февраля исключается плата за совершение операций с использованием карты в валюте, отличной от валюты счёта, вне эквайринговой сети банка.

Ранее Telegraf.news писал, что в «Беларусбанке» рассказали, можно ли обменять американскую валюту старого образца на новую, и нужно ли за это платить. Кроме того, в финансовом учреждении уточнили, на приём каких банкнот «нет никаких ограничений». По словам представителей банка, в последнее время в Интернете появилось много слухов и домыслов, поэтому специалисты решили расставить все точки над i.

Можно ли обменять старые доллары на новые? В «Беларусбанке» объяснили, на приём каких купюр «нет ограничений»

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