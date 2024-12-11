Ещё 3 банка Беларуси ввели лимиты на снятие наличных с иностранных карт. Какой максимум?

Опубликовано: 11.12.2024 09:40 , Обновлено: 11.12.2024

Три белорусских банка — "БелВЭБ", "Банк Решение" и "Технобанк" — ввели лимиты на снятие наличных в своих банкоматах. Правда, речь идёт о картах тех финансовых учреждений, которые находятся за пределами Беларуси. Проще говоря, снять деньги с российского или, например, польского "пластика" теперь можно лишь с ограничениями.

Так, в пресс-службе банка “БелВЭБ” сообщили, что с 10 декабря лимит выдачи наличных в банкоматах и кассах финучреждения будет составлять максимальные 49 БВ в месяц, что на сегодняшний день равно 1960 белорусским рублям. Речь идёт о тех платёжных картах, которые выпущены банками-нерезидентами, то есть за пределами Республики Беларусь.

Аналогичные меры с 9 декабря установил “Банк Решение”. Так, лимит на снятие наличных денежных средств в банкоматах по картам, эмитированным банками-нерезидентами, также будет составлять 49 БВ в расчёте на один “пластик” в месяц. В пресс-службе уточнили: ограничения коснутся как операций в белорусских рублях, так и снятия денег в иностранной валюте по курсу Нацбанка.

А вот “Технобанк” объявил о другой максимальной сумме, которую с 9 декабря можно снять в банкоматах и кассах финансового учреждения. Так, лимит по картам иностранных банков установили в размере 1990 белорусских рублей в месяц. С чем это связано, в пресс-службе не уточнили. Ровным счётом как и причину изменения лимита на снятие наличных.

[info_b]Отметим, что те или иные ограничения на снятие наличных с карт банков-нерезидентов действуют в большинстве белорусских банков. Кроме того, некоторые из них также дополнительно взимают комиссию за снятие наличных с «чужих» карт. Точную сумму комиссии и лимитов на наличные стоит уточнять в колл-центре конкретного финучреждения.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что два других белорусских банка — “Банк РРБ” и “СберБанк” — объявили в начале декабря о введении ограничений на снятие наличных в своих банкоматах. Лимиты установили только для карт, выпущенных банками-нерезидентами.

До 1950 рублей в месяц. Ещё два белорусских банка ввели ограничения на снятие наличных с иностранных карт в своих банкоматах

Также мы рассказывали, что, по информации “Белагропромбанка”, с 10 декабря для того, чтобы положить деньги на счёт физического лица, нужно предъявить документ, удостоверяющий личность. А это в том числе, конечно, паспорт.

Один из белорусских банков начал требовать паспорт, чтобы положить деньги на счет