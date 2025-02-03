Один из банков начал размещать «финансовые островки» в торговых центрах. Какие услуги предложил белорусам?

Опубликовано: 03.02.2025 10:46 , Обновлено: 03.02.2025

В торговом центре "Першы нацыянальны гандлёвы дом" в Минске компания "Беларусбанк" разместила свой первый "финансовый островок". В компании объяснили, в чём особенность нового формата точек продаж и какие услуги там могут предложить белорусам.

В “Беларусбанке” пояснили, по сути этот “оазис финансовых услуг”, как его назвали в самой компании, представляет собой удаленное рабочее место по обслуживанию физических лиц. “Финансовым островком” его назвали, вероятно, из-за необычного для банковского отделения расположения. Он размещён, по сути, в проходе между двумя рядами торговых точек. Обычно в таком формате в белорусских торговых центрах размещаются точки продаж косметики, различных гаджетов, сухофруктов, продуктов питания и кофеен. Теперь ещё - и финансовых услуг.

В “Беларусбанке” сообщили, что их “финансовый островок” будет работать без выходных, с 11:00 до 20:00, с небольшим обеденным перерывом, а обращаться туда можно за следующими услугами:

оформлением заявки на кредит,

заключением самого кредитного договора,

консультацией по банковским услугам компании,

оформлением страховки.

Планируется ли появление таких “финансовых островков” в других торговых центрах страны, в компании не уточнили.

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