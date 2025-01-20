Опубликовано: 20.01.2025 12:27 , Обновлено: 20.01.2025

Беларусбанк внедрил новую систему защиты от мошенничества, которая проверяет реквизиты получателя перед совершением перевода. Об этом сообщила пресс-служба банка. Теперь, если клиент попытается перевести деньги на счёт или карту, которые ранее фигурировали в мошеннических схемах, операция будет заблокирована. Сделано это для того, «чтобы уберечь клиентов от переводов мошенникам».

В банке заверили, что клиент при попытке перевода на сомнительный счёт или карточку должен увидеть уведомление: «Денежный перевод по указанным Вами реквизитам невозможен в связи с наличием у банка признаков несанкционированного перевода (возможным мошенничеством)».

Там пояснили, что новый механизм анализирует информацию о реквизитах и определяет, не использовались ли они злоумышленниками для вывода похищенных денег. Окончательное решение о возможности переводов на такой счёт или карту будет приниматься после разбирательства правоохранительными органами.

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