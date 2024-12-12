Ещё 2 банка Беларуси подняли ставки по кредитам на жильё. Где проценты выросли сразу по 5 программам?

Опубликовано: 12.12.2024 12:47 , Обновлено: 12.12.2024

В последнее время белорусские банки один за одним начали повышать процентные ставки по кредитам на недвижимость. Несколько дней назад мы рассказывали, что это сделал "Беларусбанк" и "Белинвестбанк", однако сейчас к ним подтянулись и другие. Так, "БНБ-Банк" увеличил размер ставки по двум своим программам, а "МТБанк" и того больше.

Так, “БНБ-Банк” повысил ставки по двум своим кредитам на жильё — «Ипотека от БНБ-Банка (аванс 10%)» и «Ипотека от БНБ-Банка (аванс 15%)». Проценты по этим программам поднялись сразу на 1,5 п.п. и на сегодняшний день составляют до 17,5% годовых. Речь идёт о приобретении недвижимости в ЖК “Зелёная Гавань”, “Новая Боровая”, “Вершина” и объектах ООО “Астомакс”.

Тем временем “МТБанк” также не остался в стороне и решил увеличить ставки по кредитам на жилую недвижимость. Изменения затронули следующие программы:

«Счастливы в месте (на долевое строительство)» – ставка поднялась на 0,66 п.п. до 16,5% годовых (ЖК «Фарфоровый», «Олимпик парк», «Новая Боровая», «Зелёная Гавань») и на 0,99 п.п. до 16,39% годовых (ЖК Depo);

«На долевое строительство (партнёрские предложения)» – ставка увеличилась на 0,66 п.п. до 16,5% годовых (ЖК «Фарфоровый», «Олимпик парк», «Новая Боровая», «Зеленая Гавань»), на 0,99 п.п. до 16,39% годовых (ЖК Depo) и на 0,33 п.п. до 16,83% годовых (общие условия);

«Счастливы в месте (на готовое жильё от застройщика)» – ставка поднялась на 0,66 п.п. до 16,5% годовых (ЖК «Фарфоровый», «Вершина», «Комфорт парк», «Новая Боровая», «Зелёная Гавань», «Горный», клубный дом «Маяк», квартал «Августовский»), на 0,99 п.п. до 16,39% годовых (ЖК Depo) и на 0,33 п.п. до 16,83% годовых (общие условия);

«На готовое жильё от застройщика (партнёрские предложения)» – ставка выросла на 0,66 п.п. до 16,5% годовых (ЖК «Фарфоровый», «Новая Боровая», «Зелёная Гавань»), на 0,99 п.п. до 16,39% годовых (ЖК Depo) и на 0,33 п.п. до 16,83% годовых (общие условия);

«Партнёрское кредитование недвижимости ЖК «Северный берег» — ставка стала выше на 0,99 п.п. и теперь составляет до 15,95% годовых.

Ранее Telegraf.news писал, что ещё два белорусских банка повысили ставки по кредитам на покупку или строительство жилья. Так, выросли проценты по ипотечным программам “Беларусбанка” (в прошлый раз её повышали всего 3 месяца назад), а также по кредитам “Белинвестбанка”.

Белорусские банки подняли ставки по кредитам на жилье. На сколько?

Также мы рассказывали, что с 5 декабря кредит на возведение или реконструкцию жилья для жителей малых городов Беларуси (с численностью населения до 20 тысяч человек) начали выдавать в “Беларусбанке” по сниженной процентной ставке. По сравнению с кредитами для других категорий граждан, для них она будет ниже на 3,9 п.п.

Беларусбанк снизил ставку по кредитам на строительство жилья в малых городах. На сколько?