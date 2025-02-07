Один из банков Беларуси в 1,5 раза повысил ставки по депозитам в рублях

Опубликовано: 07.02.2025 18:43 , Обновлено: 07.02.2025

Белорусский "Банк Решение" поднял ставки по некоторым депозитам в рублях. В зависимости от срока размещения денежных средств доходность вкладов теперь составляет до 12,6%. Впрочем, по одному из них финучреждение и вовсе повысило проценты в полтора раза.

В пресс-службе “Банка Решение” заявили, что с 7 февраля вкладчиков ждут “приятные изменения”, если те согласятся “приумножить свой капитал”. Так, речь идёт о повышении ставок по трём депозитам: «Формула успеха», «Online решение», «Online решение NEW» и «Почтенный».

Проценты по программам «Формула успеха» и «Online-решение» в рублях выросли следующим образом:

на 2,9 п.п. до 9,5% годовых для варианта со сроком размещения 35 дней (ранее было 6,6%);

на 1,6 п.п. до 10,2% годовых для варианта со сроком размещения 2 месяца;

на 1,1 п.п. до 11,5% годовых для варианта со сроком размещения 3 месяца;

на 0,45 п.п. до 12,55% годовых для варианта со сроком размещения 5 месяцев;

на 0,4 п.п. до 12,6% годовых для варианта со сроком размещения 7 месяцев.

По рублёвому вкладу «Online-решение NEW» ставки также увеличились:

на 1,6 п.п. до 10,2% годовых для варианта со сроком размещения 2 месяца;

на 1,1 п.п. до 11,5% годовых для варианта со сроком размещения 3 месяца;

на 0,45 п.п. до 12,55% годовых для варианта со сроком размещения 5 месяцев;

на 0,4 п.п. до 12,6% годовых для варианта со сроком размещения 7 месяцев.

По вкладу «Почтенный» в национальной валюте ставки повысились следующим образом:

на 0,45 п.п. до 12,55% годовых для варианта со сроком размещения 5 месяцев;

на 0,4 п.п. до 12,6% годовых для варианта со сроком размещения 7 месяцев.

Ранее Telegraf.news писал, что вслед за поднятием ставок на кредиты в сфере недвижимости белорусские банки начали повышать процентны и на депозиты. Так, “Белинвестбанк” сделал это сразу в 3 раза, предложив выбрать длительность хранения денежных средств в национальной валюте сроком от 1 до 60 месяцев. Кроме того, поднялись ставки ещё в одном финучреждении — банке “БелВЭБ”.

Один из банков Беларуси в 3 раза повысил ставки по вкладам в рублях

Также мы рассказывали, что “Приорбанк” объявил акцию для некоторых жителей нашей страны, пообещав каждому по 25 рублей “на что-нибудь приятное”. Правда, получить бонус могут не все: для этого нужно быть не старше 21 года и не иметь ранее открытого счёта в финучреждении. Ещё одно условие — оформить банковскую карту (в пресс-службе заверили, что это бесплатно).

Один из банков пообещал белорусам подарок 25 рублей «на что-нибудь приятное». Какие условия?