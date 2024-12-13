Один из банков Беларуси сменил валюту расчётов по картам Mastercard

Опубликовано: 13.12.2024 15:36 , Обновлено: 13.12.2024

В пресс-службе "Альфа-Банка" сообщили, что с 12 декабря по картам платёжной системы Mastercard валюта расчётов меняется с китайского юаня на евро. Речь идёт об операциях за границей (в том числе в зарубежных Интернет-магазинах) и в Беларуси в устройствах других банков (если это касается работы с валютой).

Основное условие конвертации заключается в следующем: если валюта карты и валюта операции не совпадают, при расчётах пластиком системы Mastercard «Альфа-Банка» появится конверсия через евро, а не через юани, как раньше. Соответственно, если валюта операции и валюта карты совпадают, конверсия через европейскую валюту применяться не будет.

Например, если у вас карта в долларах и вы решили совершить покупку в Интернете на 30 долларов, со счёта просто спишется эта сумма. В случае, если же карта в белорусских рублях, а вы хотите оплатить что-то в долларах, то схема такая: доллары пересчитываются в евро по курсу Mastercard, после чего евро пересчитываются в белорусские рубли по курсу платёжных карточек «Альфа-Банка». К слову, причины смены валюты расчётов в финучреждении не рассказали.

[info_b]Также о некоторых изменениях с 26 декабря сообщили в белорусском “СберБанке”. С этого срока прекращается деятельность, связанная с эмиссией электронных денег системы «ePay».[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что с 25 октября “Альфа-Банк” изменил валюту расчётов по картам другой платёжной системы — Visa — с евро на американские доллары. Здесь работает та же схема, что и с Mastercard.

Один из белорусских банков сменил валюту расчётов по картам Visa

Кроме того, мы рассказывали, что в «Альфа-Банке» рассказали о новой опции, которая заключается в возможности положить деньги на счёт без использования платёжной карты. Более того, в финучреждении обратили внимание, что отныне подобным образом можно гасить кредиты — также без обращения в отделение.

Один из банков Беларуси разрешил пополнять карту наличными без самой карты. Это как?