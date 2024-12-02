Один из банков Беларуси повысил ставки по депозитам в долларах

Опубликовано: 02.12.2024 19:29 , Обновлено: 02.12.2024

Белорусский "Банк РРБ" сообщил о повышении процентных ставок по депозитам в американской валюте. Начиная с сегодняшнего дня, любой желающий может открыть вклад онлайн или непосредственно в отделении банка. Правда, предложение нельзя назвать уж очень привлекательным...

В пресс-службе финансового учреждения рассказали, что со 2 декабря ставки по вкладам в долларах выросли следующим образом:

«Европейский на 2 года лояльный USD» — проценты стали выше на 1,25 п.п. и на сегодня составляют до 1,35% годовых;

«RRB-online USD 24 капитализация» — ставка также выросла на 1,25 п.п. и составляет до 1,35% годовых;

«RRB-online USD 24 проценты на счёт» – проценты по вкладу поднялись на 1,25 п.п. до 1,35% годовых;

«Безотзывный в USD на 13 месяцев» – ставка выросла на 0,8 п.п. до 0,9% годовых.

[info_b]Кроме того, в “Банке РРБ” стали доступны для оформления долларовые депозиты «Безотзывный на 2 месяца в USD» (0,3% годовых) и «Безотзывный на 7 месяцев в USD» (0,7% годовых).[/info_b]

К слову, после пугающего роста в конце ноября в начале зимы курс доллара начал падать. Так, по данным Белорусской валютно-фондовой биржи, “американец” подешевел почти на 4 копейки. И на вторник, 3 декабря, курс доллара равен 3,5309 рубля (это на 3,9 копейки меньше, или 1,1%, чем 2 декабря).

Ранее Telegraf.news писал, что “Беларусбанк” повысил процентные ставки по вновь принимаемым срочным банковским вкладам в белорусских рублях. В пресс-службе финансового учреждения отметили, что доходность некоторых из них выросла до 14%. Также подобные решения приняли и в некоторых других банках.

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Также мы рассказывали, что в «ВТБ-Банке» сообщили о снижении процентных ставок по автомобильным кредитам. В финучреждении отметили, что теперь новую или подержанную машину можно приобрести под 15,9% годовых на первые три месяца и 17,7% — на весь оставшийся период. Таким образом, ставка в «ВТБ-Банке» снизилась на 1.2 п.п.

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