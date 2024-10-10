Белорусские банки повысили ставки в рублях. Где самые большие проценты?

Опубликовано: 10.10.2024 15:06 , Обновлено: 10.10.2024

"Беларусбанк" с 10 октября повысил процентные ставки по вновь принимаемым срочным банковским вкладам в белорусских рублях. В пресс-службе финансового учреждения отметили, что доходность некоторых из них выросла до 14%. Также подобные решения приняли и в некоторых других банках.

На сегодняшний день “Беларусбанк” предлагает 36 вкладов в белорусских рублях на срок от 45 дней до 5 лет. В пресс-службе финучреждения сообщили, что с 10 октября повысили ставки по некоторым из них. Так, речь идёт о следующих депозитах:

«Сберегай онлайн» – ставка выросла на 1,8 п.п. до 10,3% годовых и на 0,8 п.п. до 11,3% годовых для вариантов со сроком размещения 4 и 7 месяцев соответственно. «Дамский каприз (безотзывный)» – ставка увеличилась на 0,5 п.п. до 14% годовых для варианта со сроком на 2 года. «Безотзывный для нерезидентов» – ставка поднялась на 2,5 п.п. до 10% годовых, на 1,5 п.п. до 10,5% годовых и на 1 п.п. до 11% годовых для вариантов со сроком 3, 6 и 9 месяцев соответственно.

[info_b]Более подробную информацию об изменении процентных ставок можно посмотреть на сайте “Беларусбанка”, то есть здесь.[/info_b]

А что у других?

По некоторым депозитам в белорусских рублях “РРБ-Банка” ставки увеличились а 0,8 п.п. до 14,4% годовых. Речь идёт о:

«Безотзывный на 13 месяцев в BYN»;

«RRB-online BYN 13 месяцев капитализация»;

«RRB-online BYN 13 месяцев проценты на счёт».

В “Паритетбанке” ставки по вкладу «Безотзывный Online» в белорусских рублях стали выгоднее:

на 2 п.п. до 12,1% годовых для варианта со сроком размещения 9 месяцев;

на 1,5 п.п. до 13,6% годовых для вариантов со сроком 370 дней и 13 месяцев;

на 1 п.п. до 12,1% и 14,1% годовых для вариантов со сроком 11 и 15 месяцев соответственно.

Кроме того, выросли ставки по вкладу «Стабильный доход» в белорусских рублях, а именно:

на 2 п.п. до 12% годовых для варианта со сроком размещения 9 месяцев;

на 1,5 п.п. до 13,5% годовых для вариантов со сроком 370 дней и 13 месяцев;

на 1 п.п. до 12% и 14% годовых для вариантов со сроком 11 и 15 месяцев соответственно.

Ранее Telegraf.news писал, что в “ВТБ-Банке” сообщили о снижении процентных ставок по автомобильным кредитам. В финучреждении отметили, что теперь новую или подержанную машину можно приобрести под 15,9% годовых на первые три месяца и 17,7% — на весь оставшийся период. Таким образом, ставка в “ВТБ-Банке” снизилась на 1.2 п.п.

Один из банков снизил ставки по кредитам на авто. Под какие проценты белорусы могут купить машину?

Помимо этого, мы рассказывали, что “МТБанк” поднял процентные ставки по некоторым кредитам на жилую недвижимость. Напомним, ранее аналогичное решение приняли в “Беларусбанке”, “Белинвестбанке”, “Белагропромбанке” и “Технобанке”. Кроме того, с 10 октября в последнем увеличили лимит на денежные переводы по некоторым платёжным картам.

«МТБанк» поднял ставки по 4 кредитам на недвижимость. А где увеличили лимит на денежные переводы?