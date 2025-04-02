Опубликовано: 02.04.2025 20:18 , Обновлено: 02.04.2025

Белорусские банки рассказали клиентам о новых сервисах и акциях. Журналисты Telegraf.news изучили все актуальные предложения для белорусов.

БСБ Банк представил, по его заявлению, «первый» в стране банковский сервис «Управление подписками» в своём мобильном приложении. С 4 апреля держатели карт Visa этого банка смогут в одном месте видеть все свои активные платные подписки (Яндекс Плюс, Apple Music, Youtube Premium и другие), привязанные к их картам.

Сервис должен позволить не только контролировать списания, но и отключать, приостанавливать или возобновлять подписки прямо из приложения. Однако банк не сообщил, как будет реализована эта функция технически. Отображение новых подписок произойдёт автоматически после их оформления через карту Visa БСБ Банка.

Альфа Банк запустил акцию «Бонусы с Белкарт», которая продлится с 1 апреля по 31 мая 2025 года. Чтобы участвовать, нужно оформить карту «Белкарт» в Пакете решений в апреле. Затем, оплачивая этой картой (или через приложение Белкарт Pay) покупки на сумму от 10 рублей, клиент будет получать 1 бонус (равный 1 рублю) за каждую третью такую транзакцию, совершенную до конца мая.

Важно учесть, что отнюдь не все операции идут в зачёт (исключены переводы, оплата в ЕРИП, операции в кассах банков/почты, банкоматах и устройствах самообслуживания), а максимальное количество бонусов на одного участника — не более 5 за весь период акции. Бонусы пообещали начислять в течение 7 дней после каждой третьей «правильной» оплаты.

В свою очередь, БНБ-Банк в апреле решил поддержать приверженцев экологичного транспорта. Весь месяц держатели карты «1-2-3» могут получать повышенный кешбэк в размере 6% за оплату зарядки электромобилей (ищите МСС-код операции 5552) и проезда на общественном транспорте (городском и пригородном, МСС-код 4111).

Условие для получения повышенного манибэка — сумма покупки должна быть не менее 10 рублей (поэтому разовые талончики не подходят). Банк посоветовал предварительно проверить МСС-код операции. Как это сделать и почему это не всегда легко, рассказывали журналисты Telegraf.news.

Эти коды есть везде и влияют на скидки для белорусов. Как узнать, будет ли после покупки кэшбэк?

Белагропромбанк обновил каталог вознаграждений для держателей карт Mastercard World «О-GO!» в рамках рекламной акции «Энергия FITкоинов». С 9 утра 7 апреля 2025 года участники программы лояльности, накопившие FITкоины, смогут обменять их на новый перечень подарков, ориентированных на летний сезон.

В обновлённый список вошли: подушка на шею, комплект утяжелителей, коврик для йоги и фитнеса, набор для бадминтона и гамак. Каждой категории подарков соответствует определённое количество накопленных FITкоинов.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как МАРТ порекомендовал белорусским магазинам сделать «широкомасштабные акции со скидками» в определённые дни. Какие?

МАРТ порекомендовал белорусским магазинам сделать «широкомасштабные акции со скидками» в этот период