Эти коды есть везде и влияют на скидки для белорусов. Как узнать, будет ли после покупки кэшбэк?

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Опубликовано: 08.03.2025 12:54 , Обновлено: 08.03.2025

Не все белорусы знают, что во время покупок с помощью банковских карт всем операциям присваивается специальный код. Это происходит в продуктовых магазинах, на заправках и в кафе. Заветные 4 цифры влияют на то, получат ли покупатели скидку или кэшбэк. И тут есть свои нюансы.

Речь идёт о MCC-кодах (Merchant Category Code — буквально «код категории продавца») – это четырёхзначный набор цифр, определяющий вид деятельности продавца при операциях с банковской картой. С помощью кодов банки определяют, какие скидки или кэшбэк положены белорусам.

Код магазину присваивает банк, который обслуживает терминал магазина для оплаты картами (Внимание! Не банк вашей карты). А если у торговой точки несколько видов товаров и услуг, код выбирают по самому важному из них, уточнили в Альфа Банке Беларуси.

Таким образом, не всегда, когда вы покупаете шоколадку на заправке, а у вас в приложении банка пообещали скидку или кэшбек на продукты, вы ее получите.

Как узнать, какой MCC-код будет у покупки?

К сожалению, заранее MCC-код узнать нельзя. Можно только догадываться. В банке посоветовали делать покупки и только потом смотреть в приложении, какой код присвоен операции.

“На такой случай есть лайфхак: купите что-нибудь на минимальную сумму, а затем зайдите в INSNC — операция сразу же отразится в истории, и вы сможете проверить МСС-код продавца”, - рекомендовали в Альфа банке.

Не самый очевидный способ, но других нет. Даже продавцы на кассе, не скажут вам точно, будет ли заветный возврат на карту.

Плюс не все приложения банков Беларуси дают возможность узнать MCC-код операции. Но попробуйте поискать, зайдя в историю операций по карте и нажав на любую. Как правило, код будет указан рядом с суммой и датой.

Не только скидки, но и налоги?

Такие коды используются по всему миру, но не всегда в случае MCC речь идёт о скидках. В США, например, код может быть использован для определения того, должны ли сведения об оплате передаваться в Налоговое управление для целей налогообложения. Есть ли что-то аналогичное в Беларуси, пока неизвестно. В открытом доступе официальной информации нет.

Ранее Telegraf.news писал, что в начале весны белорусские магазины обновили свои скидки на разные товары. Журналист Telegraf.news посмотрел, где на акции свинина, рыба, морепродукты, в том числе креветки, сыры, ветчина, авокадо, торты и прочее.

До 48%. Белорусские магазины обрушили цены на свинину, креветки, сыры, торты, купаты и не только