Очередной крупный банк предложил белорусам снимать наличку в магазинах и кафе

Опубликовано: 18.02.2025 13:10 , Обновлено: 25.04.2025

Белагропромбанк отчитался об активном развитии услуги снятия наличных в кассах магазинов. Более 6500 торговых точек по всей стране, оснащённых 7200 терминалами банка (из них более 2700 в сельской местности), уже предоставили белорусам такую возможность. Это удобная альтернатива банкоматам, особенно в тех случаях, когда их нет поблизости, подчеркнули в пресс-службе финучреждения.

Чтобы найти магазин, где можно снять наличные, нужно отыскать фиолетовую наклейку с надписью «Выдача наличных» возле кассы. Предварительно можно свериться со списком точек в специальной таблице.

Перед тем как снять деньги, обязательно следует уточнить у кассира, есть ли в кассе нужная сумма.

Фото: belapb.by

Сумма снятия : от 10 до 210 белорусских рублей (не более 5 базовых величин).

: от 10 до 210 белорусских рублей (не более 5 базовых величин). Комиссия : для держателей карт Белагропромбанка и Беларусбанка снятие наличных в таких кассах осуществляется без комиссии, заверили в пресс-службе. Для остальных — суммы разнятся и в первую очередь зависят от банка, выпустившего карту.

Стоит отметить, что Белагропромбанк не является пионером в этой сфере.

Максимум — 200 рублей. В «Беларусбанке» рассказали, в каких магазинах можно снять деньги с карты вместо банкоматов

Первым такую услугу в Беларуси предложил Беларусбанк, а недавно к нему присоединился и Белгазпромбанк. Об этом информировали и журналисты Telegraf.news.

Еще один банк предложил белорусам снимать деньги в кассах магазинов вместо банкоматов. Как это работает?