Еще один банк предложил белорусам снимать деньги в кассах магазинов вместо банкоматов. Как это работает?

Опубликовано: 10.02.2025 15:45 , Обновлено: 25.04.2025

В пресс-центре Белгазпромбанка сообщили об услуге снятия наличных на кассах в магазинах. В банке рассказали, сколько максимум можно снять денег за раз и как найти кассы для этого.

В пресс-центре [link href=“https://belgazprombank.by/about/press_centr/novosti_banka/2025/net-bankomata-idyem-v-magazin-/” target=“_blank” rel=“noopener”] отметили [/link], что такая услуга подойдет белорусам, проживающим в небольших городах, где нет банкоматов Белгазпромбанка или его банков-партнеров.

Касса в магазине, где можно снять наличку, должна быть обозначена специальными стикерами (как они выглядят, не показали). То есть, увидев наклейку Белгазпромбанка на кассе, можно просить у кассира снять наличку. Сейчас, по информации банка, услуга доступна в населенных пунктах с населением не больше 20 тыс. человек.

Снять при этом можно сумму до 5 базовых величин (до 210 рублей сейчас) за один раз. “За оказание этой услуги взимается вознаграждение, его размер зависит от карточки, по которой совершается операция”, - предупредили в пресс-центре Белгазпромбанка.

Telegraf.news рассказывал, что такая услуга еще с лета 2024 года доступна в Беларусбанке. На кассах по его карте тоже можно снять сумму до 5 базовых. Для этого нужно обратиться в ближайшую торговую точку и поискать на кассе специальную наклейку с зеленым кошельком. Она означает, что магазин подключен к сервису выдачи наличных и здесь можно снять необходимую сумму.

Максимум — 200 рублей. В «Беларусбанке» рассказали, в каких магазинах можно снять деньги с карты вместо банкоматов