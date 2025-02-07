Обязан ли наниматель платить за испытательный срок? Адвокат ответила белорусам

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Опубликовано: 07.02.2025 15:12 , Обновлено: 07.02.2025

Председатель Совета молодых адвокатов Беларуси Ольги Калина рассказала, должен ли наниматель платить сотруднику за испытательный срок. Оказывается, соответствующая норма прописана в ст. 28 Трудового кодекса нашей страны.

Согласно законодательству, с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе наниматель может заключить трудовой договор с условием предварительного испытания, которое обязательно должно быть прописано в документе. Если этого нет, значит, белоруса взяли на работу без испытательного срока, объяснила Ольга Калина.

“Если такое условие не было предусмотрено в контракте и об этом указано только в приказе о приёме на работу, то расторжение контракта с предварительным испытанием не допускается”, — добавила адвокат. Проще говоря, ответ такой: да, обязан.

Ранее Telegraf.news писал, что в Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси объяснили, вправе ли работодатель дать сотруднику отпуск без сохранения зарплаты на несколько часов.

Могут ли белорусы взять отпуск на несколько часов? В Минтруда ответили

Также мы рассказывали о том, кто из работников имеет первоочередное право на выбор даты отпуска. Оказывается, наниматель обязан учитывать желание сотрудника, если по закону он входит в одну из 10 категорий.

Кто имеет право выбрать время отпуска? В Минтруда назвали 10 категорий белорусов