Беларусь "заработала" на обвале российского рубля 1,4 млрд долларов. Это как?

Опубликовано: 21.09.2023 11:27 , Обновлено: 21.09.2023

Валовой внешний долг Беларуси за первые шесть месяцев 2023 года сократился на 1,4 млрд долларов за счет стоимостных и курсовых изменений. Это следует из обзора платежного баланса и внешнего долга Беларуси, обнародованного на днях Национальным банком Беларуси.

Как следует из отчета Нацбанка, за первое полугодие внешний долг Беларуси уменьшился на 3 млрд долларов — с 39,8 до 36,8 млрд долларов. За счет внешнеэкономических операций удалось закрыть 0,7 млрд долларов долга, на долю “прочих изменений”, согласно отчету, приходится ещё 0,7 млрд долларов погашенного долга, но большая часть - 1,4 млрд долларов - была списана за счет переоценки стоимости внешних обязательств (стоимостных и курсовых изменений).

Эксперты портала select.by связывают это со снижением долларового эквивалента внешнего долга Беларуси. Дело в том, что значительную часть госдолга страны составляют обязательства в российских рублях, а он сильно ослаб летом этого года по отношению к американской валюте. Именно за счет этой курсовой разницы и могло получиться так, что формально Беларусь “заработала” на обвале российского рубля 1,4 млрд долларов.

Согласно статистике, озвученной Нацбанком, снизилась в первом полугодии и просроченная задолженность по внешнему долгу: на 1 июля 2023 года она составляла 1 млрд долларов или 2,7% от общего объема валового внешнего долга страны.

Как следует из отчета Нацбанка, почти половина внешней задолженности в Беларуси приходится на долю сектора госуправления. За отчетный период его долг также снизился - на 1,3 млрд долларов до 17,2 млрд. долларов.

А вот краткосрочные внешние долговые обязательства прочих секторов экономики в первом полугодии, наоборот, выросли - на 0,3 млрд долларов до 7,5 млрд долларов (на фоне сокращения долгосрочного внешнего долга на 1 млрд долларов). Эксперты портала select.by объяснили это “переоформлением долгосрочных кредитов в краткосрочные”. По их мнению, это вызвано “увеличением рисков финансирования в валютах “недружественных” Беларуси стран”.

На каждого белоруса приходится по 4 004,5 доллара госдолга

В целом, по словам экспертов портала, иностранные заимствования Беларуси обходятся “довольно дешево”, а в результате сокращения госдолга показатели финансового состояния страны в 2023 году “значительно улучшились”.

В расчете на душу населения размер валового внешнего долга Беларуси также сократился: теперь на каждого белоруса условно приходится по 4 004,5 доллара долга, то есть на 320 долларов меньше, чем раньше.

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