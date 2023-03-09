На что белорусы могут потратить "Семейный капитал" в 2023 году? Рассказали в Минтруда

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Опубликовано: 09.03.2023 13:09 , Обновлено: 09.03.2023

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, на что белорусы решили досрочно потратить «Семейный капитал» («Материнский капитал») в 2023 году.

Так, по данным ведомства на 1 марта, для семей открыли уже 123 876 депозитных счета. Из них:

82,6 тыс. депозитных счетов на сумму 826 млн. долларов;

41,3 тыс. депозитных счетов на сумму 990,5 млн. рублей.

На досрочное распоряжение капиталом подали 68 187 заявлений. Деньги планируют потратить на:

улучшение жилищных условий – 57 030;

медицинские услуги – 6 507;

образование – 4 646;

товары для инвалидов – 4.

Уже принято 66 040 решений.

На что можно досрочно тратить «Семейный капитал» в Беларуси?

Напомним, семейный капитал назначается многодетным семьям, в которых родился (удочерен, усыновлен) третий или последующий ребенок, если старший из троих детей не достиг возраста 18 лет.

Согласно указу № 389 «Об использовании семейного капитала», с 1 января 2022 года досрочно использовать средства семейного капитала на улучшение жилищных условий:

приобретение доли жилого помещения, в результате которого многодетная семья становится собственником всего жилого помещения;

погашение займа, предоставленного организациями по месту работы члена семьи на строительство или приобретение жилья;

погашение задолженности по кредитам, предоставленным банкам по договору перевода долга (приема задолженности).

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Кроме этого семейный капитал также может быть досрочно использован на:

получение образования в учреждениях высшего и среднего специального образования потребительской кооперации и учреждениях высшего образования Федерации профсоюзов Беларуси (например, в МИТСО);

предоставление медицинских изделий для выполнения сложных и высокотехнологичных вмешательств в ортопедии,

приобретение инвалидам, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет с нарушениями органов зрения, опорно-двигательного аппарата товаров, предназначенных для социальной реабилитации и интеграции в общество;

строительство (реконструкцию) или приобретение одноквартирных жилых домов, квартир в многоквартирных или блокированных жилых домах, погашение задолженности по кредитам, предоставленным на эти цели, и выплату процентов за пользование ими членом (членами) семьи, состоящим (состоящими) на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий либо состоявшим (состоявшими) на таком учете на дату заключения кредитного договора;

получение на платной основе членом (членами) семьи высшего образования I ступени, среднего специального образования в государственных учреждениях образования;

получение членом (членами) семьи платных медуслуг в организациях здравоохранения: предоставление для медицинского применения иных медизделий вместо включенных в Республиканский формуляр медицинских изделий при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии и (или) иных лекарственных средств вместо включенных в Республиканский формуляр лекарственных средств; стоматологические услуги (протезирование зубов, дентальная имплантация с последующим протезированием, ортодонтическая коррекция прикуса).

Воспользоваться семейным капиталом можно только один раз. Если в течение трех лет после 18-летия ребенка родители не обратятся в исполком, семейный капитал возвратят в бюджет страны.