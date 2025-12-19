Новая схема пенсий и «цифровизация» соцвыплат. Министр труда рассказала, что ждёт белорусов в 2026 году

Опубликовано: 19.12.2025 09:53 , Обновлено: 19.12.2025

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко предупредила белорусов об изменениях, которые ждут некоторых из них в следующем году. Речь о новациях в системе пенсионного обеспечения, а также некоторых социальных выплат от государства.

Рассказывая о планах Минтруда на ближайшее будущее, Павлюченко анонсировала переход к проактивной схеме назначения пенсий. В будущем году на эту схему планируют перевести детей-инвалидов и молодых инвалидов. На практике это означает, что этим категориям белорусов не придётся лично ходить по кабинетам чиновников с бумажками и оформлять документы на выплату причитающихся им по закону выплат.

Предполагается, что схема будет работать так: как только медико-реабилитационная экспертная комиссия (МРЭК) даёт заключение о том, что человек является инвалидом и официально устанавливает ему определённую степень инвалидности, документы об этом будут автоматически передаваться в органы соцзащиты, которые занимаются начислением соцвыплат. Никаких дополнительных заявлений от самого человека, как это требуется сейчас, в соцзащиту нести не нужно.

По словам Павлюченко, по этой схеме госорганы планируют начать работать с детьми-инвалидами и молодыми инвалидами уже в первой половине 2026 года. Ранее в ведомстве озвучивали конкретную дату - 1 января 2026 года.

В Минтруда назвали дату, когда одной категории белорусов начнут автоматически назначать пенсию

Ещё более “амбициозной задачей” Павлюченко назвала “максимальную цифровизацию” государственных соцвыплат белорусам, которой ведомство планирует добиться в ближайшее время. В Минтруда планируют перевести в цифровую плоскость и семейный капитал, и оформление статуса многодетной семьи, и всех вопросы, связанные со статусом нуждаемости в господдержке, и выплаты по потере близкого человека, и многие другие.

[inf]По данным Минтруда, на сегодняшний день те или иные социальные выплаты ежемесячно получают около 3,5 млн. белорусов. В месяц на эти цели выделяется более 2 млрд. рублей.[/inf]

Кстати, на “проактивное” назначение пенсий, когда человеку выплаты назначаются автоматически, белорусское правительство в перспективе рассчитывает перевести в том числе и пенсии по возрасту - для всех, кто достиг пенсионного возраста и наработал достаточно трудового стажа.

Совмин объявил о переходе к «проактивному назначению пенсий» для некоторых белорусов. Это как?