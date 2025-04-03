"Ничего себе" - Белоруска похвасталась зарплатой больше 14 тыс. рублей. Кем работает?

🎥 Видео

Опубликовано: 03.04.2025 14:25 , Обновлено: 03.04.2025

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором похвасталась размером своей зарплаты: больше 14 тыс. рублей за март 2025-го. Конечно, комментаторы стали спрашивать у девушки, где же она работает, некоторые не поверили, что это заработанные деньги.

Судя по информации на скриншоте в ролике, белоруске пришло зачисление на сумму 14 723,33 рубля. “Получила зарплату”, - написала девушка. В комментариях она поделилась, что является индивидуальным предпринимателем. В ее Instagram-аккаунте сказано, что белоруска перешла “из экономиста в сетевики” и “зарабатывает в телефоне”.

“Это не хвастовство, это не для того, чтобы кто-то позавидовал. Это чтобы по ту сторону экрана такая же девушка, мама в декретном либо не в декретном посмотрела на меня, захотела повторить мой путь”, - сказала в другом видео его автор, добавив, что “шла к этому [заработку] шесть лет”.

“Ничего себе, вот бы и мне так, научите, подскажите, если это возможно”, - попросила одна комментаторша.

“Что сказать, с этой девушкой можно строить отношения”, - оценил другой пользователь TikTok. “Прикол?” - не поверил третий.

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Сразу несколько комментариев было с таким вопросом: “Где так платят?” Кому-то же не понравился ролик: “К чему это хвастовство? Деньги, как и счастье, любят тишину! Это для того, чтобы бедные позавидовали?”

“Давайте закроем все заводы, фабрики, фермы - и все в инсту на работу! Улыбка уже будет не такая улыбчивая!” - считает еще одна комментаторша.

Ранее Telegraf.news писал, что на портале государственной службы занятости (ГСЗ) разные организации опубликовали 35 вакансий, по которым белорусам пообещали зарплаты 7000 рублей и больше. Наш журналист посмотрел, кто каких специалистов ищет на такое зарплатное предложение и кому пообещали дать служебную квартиру в столице.

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