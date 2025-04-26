«Невозможно выдерживать конкуренцию» - Глава Белгоспищепрома рассказал о перспективах кондитерского холдинга в Беларуси

Опубликовано: 26.04.2025 12:08 , Обновлено: 26.04.2025

Председатель Белгоспищепрома Олег Жидков прокомментировал перспективы формирования общего кондитерского холдинга в Беларуси по примеру России. Там не один десяток лет действует холдинг "Объединенные кондитеры", который объединяет 16 кондитерских фабрик по всей стране. Планируют и белорусские кондитеры последовать примеру соседей.

В марте этого года специалисты Белгоспищепрома изучали опыт российских коллег непосредственно в Москве. По мнению главы концерна, именно за такими объединёнными промышленными структурами - будущее.

“Мы внимательно изучили опыт российских коллег по формированию объединенных организаций кондитерского профиля, поскольку они прошли достаточно долгий путь. Мы отчетливо понимаем, что сегодня без формирования укрупненных структур невозможно выдерживать высокую конкуренцию на рынке - не только белорусском, зарубежных прежде всего”, заявил Жидков в комментарии госагентству БЕЛТА.

Впрочем, пока никаких конкретных решениях и планах кооперации в кондитерской отрасли страны руководитель Белгоспищепрома не озвучил.

Между тем, помочь белорусским производителям кондитерки в продвижении на экспортных рынках пообещали и сами российские производители. Так, президент российской Ассоциации предприятий кондитерской промышленности “Асконд” Сергей Носенко заявил, что сегодня у российского потребителя “нет сомнений ни на грамм” в качестве белорусских сладостей и российские предприятия “готовы поручиться и перед иностранными партнерами” за качество продукции своих белорусских конкурентов.

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Несмотря на то, что изделия белорусских кондитерских фабрик и доезжает и до Китая с Монголией, и до США, для большинства белорусских производителей именно Россия является основным рынком для экспорта.

Ранее Telegraf.news рассказал, что недавно российские производители сельхозтехники пожаловались на неравные условия с белорусскими конкурентами и потребовали, в частности, изменить условия льготного кредитования аграриев. Складывающуюся ситуацию на российском рынке совладелец “Ростсельмаша”, президент ассоциации “Росспецмаш” Константин Бабкин назвал настоящей “экспансией”.

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