"Отъедают у нас долю" - В России потребовали остановить "экспансию" белорусских комбайнов

Опубликовано: 24.04.2025 11:02 , Обновлено: 24.04.2025

Российские производители сельхозтехники пожаловались на неравные условия с белорусскими конкурентами и потребовали, в частности, изменить условия льготного кредитования аграриев. Складывающуюся ситуацию на российском рынке совладелец "Ростсельмаша", президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин назвал настоящей "экспансией".

Тему конкуренции с белорусскими производителями Бабкин назвал “острой и живой” из-за разных условий государственного субсидирования и льготного кредитования на технику белорусского и российского производства.

“Программа льготных кредитов сегодня не работает: c начала года мы по ней продали два комбайна. А у белорусов с льготными кредитами проблем нет. Можно прийти в любой российский банк, взять кредит, купить белорусский комбайн, и белорусский бюджет выплатит вам три четверти ставки российского Центробанка — примерно 15% субсидий в год”, - пояснилсовладелец “Ростсельмаша” в интервью российскому изданию “КоммерсантЪ”.

По его словам, на российскую технику таких “привилегий” в виде ежегодных субсидий по 15% за счет бюджета нет.

“Это создает неравные условия конкуренции, и, естественно, белорусы “отъедают” у нас долю, что не добавляет стабильности”, - заявил Бабкин, рассмотрев в этой ситуации “экспансию со стороны белорусских производителей”.

Согласно озвученной им статистике, если в 2021 году на долю белорусских компаний приходилось всего 17% от общего объема поставок комбайнов в России, то к 2024 году эта доля выросла до 40%. “Нормальным” же соотношением совладелец “Ростсельмаша” считает 75% для российских производителей и 25% - для белорусских. Добиться этого, по его мнению, можно лишь выровняв условия субсидирования.

“Можно договориться работать по единым правилам. Если в России нет возможности пользоваться льготными кредитами, то и Беларусь пусть не прибегает к субсидиям. А если мы получаем субсидии, то и они пусть запускают такие же. Здесь речь скорее о межгосударственных договоренностях”, - заявил президент ассоциации “Росспецмаш”.

В том, что власти Беларуси “всегда достаточно сильно поддерживали своих производителей”, Бабкин усмотрел тревожный сигнал для российских конкурентов, но выразил надежду на то, что “правительство не будет спокойно смотреть, как “Ростсельмаш” выдавят за счет абсолютно неравной конкуренции”. Он заявил, что уже в этом году “Ростсельмаш” и белорусский “Гомсельмаш” могут сравняться по объему производства.

В конце прошлого года заместитель директора центра продажи сервиса “Гомсельмаш” по России Дмитрий Данцов рассказывал, что из общего объема всей производимой продукции предприятия примерно 85% экспорта уходит именно на экспорт в Россию. По его словам, до 85% от общего экспорта поставлялось совместно с российским “Брянсксельмашем” - порядка 1,5 тыс. комбайнов в год.

Кстати, бюджетная поддержка экспорта продукции МТЗ и “Гомсельмаша” в Россию предусмотрена свежим указом президента от 24 июля 2024 года №303. В частности, указ предусматривает компенсацию из госбюджета зарубежным банкам, которые выдают кредиты на покупку белорусских товаров или помогают оформить сельхозтехнику в лизинг. Такие меры были впервые введены несколько лет назад, чтобы стимулировать развитие экспорта в условиях западных санкций. Новым указом такие меры поддержки продлили на срок до 2026 года.