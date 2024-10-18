«Нет смысла» - Глава МАРТ объяснил, почему в Беларуси отказались регулировать цены на Gucci и Chanel

Опубликовано: 18.10.2024 13:53 , Обновлено: 18.10.2024

Министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов 18 октября объяснил, почему в Беларуси решили отказаться от государственного регулирования цен на товары премиум-класса, так называемых лакшери-товаров. Часы от Cartier, сумки от Gucci, духи от Chanel, Christian Dior и Givenchy - цены на все эти товары с сегодняшнего дня не ограничиваются государственными органами.

“Нет смысла регулировать здесь ценообразование и субсидировать состоятельных людей, которые могут себе позволить приобретать такие товары”, - пояснил глава ведомства решение Совмина вывести эту категорию товаров из-под госрегулирования, принятое накануне белорусским правительством на ряду с другими корректировками системы госрегулирования цен.

Речь идёт о товарах, которые включены в группу 1 торговых марок, предусмотренных постановлением Государственного таможенного комитета Беларуси от 12 февраля 2016 года №5 “Об определении классификаторов и особенностей таможенного декларирования”. В этом постановлении есть отдельные перечни торговых марок парфюмерии и косметики, одежды и обуви, аксессуаров и даже шин и покрышек.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в рамках последней корректировки действующей системы госрегулирования цен Совмин Беларуси установил предельные максимальные отпускные и розничные (оптовые) цены на яблоки и 6 видов свежих овощей и снизил максимальные торговые надбавки на некоторые виды продуктов и непродовольственных товаров.

Совмин Беларуси ограничил цены на яблоки и 6 видов овощей. На что отменил госрегулирование?