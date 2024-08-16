"Необходимо относиться спокойно" - В Минэкономики объяснили, почему Беларусь отстала по "динамике внешней торговли"

Опубликовано: 16.08.2024 12:26 , Обновлено: 16.08.2024

Первый заместитель министра экономики Беларуси Андрей Картун назвал причины отрицательного сальдо внешней торговли и рассказал, зачем ведомство создало "тепловую карту" экономики.

Отставание “по динамике внешней торговли”

Чиновник заявил в интервью газете “Рэспубліка”, что “по экспорту в денежном эквиваленте Беларусь достигла рекордного результата за последние 11 лет”. Он уверен, что в 2024 году “мы превысим результаты прошлого”.

Однако Картун отметил, что “по динамике внешней торговли несколько отстаем от прогнозных показателей”, пока складывается отрицательное сальдо. И назвал несколько причин.

Первая — “серьезный рост стоимости российской нефти”. Беларусь начала импортировать нефть по мировым ценам и кроме того спред между стоимостью эталонного сорта Brent и Urals “сократился до минимума”.

Также, по словам замминистра, повлияло снижение цен на калийные удобрения в 2023—2024 годах по сравнению с 2022-м.

“Сейчас рынок застыл. У ключевых мировых поставщиков проходят переговоры с государствами — основными потребителями этой продукции”, — отметил Картун.

И добавил, что “этот непростой процесс происходит почти каждый год, и к нему необходимо относиться спокойно”, ведь “так устроен калийный рынок”.

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Еще одной причиной чиновник назвал не полное восстановление котировок на другие “значительные экспортные позиции Беларуси”.

“Тепловая карта” экономики

Также Андрей Картун прокомментировал обсуждаемый аналитиками вопрос «перегрева» экономики. По его словам, министерство постоянно следит за макроэкономическими показателями:

“Создана так называемая тепловая карта экономики. Ее формируем исходя из 19 показателей, которые определяют различные характеристики спроса: объемы выдачи новых кредитов, задолженность, в том числе и физических лиц, рост доходов населения, количество занятых в экономике, производительность труда…”

Чиновник признал, что “сегодня рост экономики в 5 процентов выше средних показателей предыдущих лет”.

“Но свидетельствует ли это о перегреве? Считаем, что нет”, — сказал он. Замминистра объяснил это тем, что “загрузка производственных мощностей в Беларуси не достигла 80 процентов”.

“Если бы они работали в полную силу (этот вариант просчитывали), то ВВП увеличивался бы на 9–10 процентов в годовом исчислении. Поэтому 5 процентов с точки зрения производственных возможностей – использование нашего потенциала без излишнего перенапряжения. Низкий уровень безработицы обусловлен уже не столько экономическими, сколько демографическими причинами. И многие страны сегодня живут в условиях дефицита рабочей силы», –заявил он.

Ранее Telegraf.news, что в июне Александр Лукашенко озвучил “настораживающие факторы” в белорусской экономике и потребовал от правительства отчёта о причинах отрицательного сальдо внешней торговли. Премьер-министр Роман Головченко, комментируя экономическую статистику, заявил, что “какой-то катастрофы в этом нет”.

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