"Катастрофы нет" - Головченко назвал причины отрицательного сальдо и пообещал "сводить лезвия ножниц вместе"

Опубликовано: 17.06.2024 15:18 , Обновлено: 17.06.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 17 июня, озвучил "настораживающие факторы" в белорусской экономике и потребовал от правительства отчёта о причинах отрицательного сальдо внешней торговли. Премьер-министр Роман Головченко, комментируя экономическую статистику, заявил, что "какой-то катастрофы в этом нет".

“Я заметил в средствах массовой информации разного уровня, то, что у нас отрицательное сальдо. Хоть небольшое, но складывается отрицательное сальдо. Я так понимаю, что Минэкономики и в Правительстве должны были на это обратить внимание и проанализировать, в чем тут ситуация”, - заявил в начале сегодняшнего совещания Лукашенко.

На это замечание глава правительства отметил, что по итогам первых пяти месяцев 2024 года из пяти основных показателей социально-экономического развития властям не удалось “выйти на желаемые результаты” только по одному - экспорту: при плановых показателях в 104% по итогам мая страна вышла на показатель в 102,1%. Тем не менее, по словам Головченко, показатели “все равно выше прошлогодних параметров”.

Общаясь с журналистами после совещания у президента, премьер-министр назвал главные причины сложившегося дисбаланса во внешней торговле - повышение цен на нефть на мировых рынках и снижение цен на традиционные белорусские товары на внешних рынках. Однако, по словам Головченко “какой-то катастрофы в этом нет”.

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“Об этом нет и речи”, - заявил белорусский премьер и отметил, что уже сейчас наблюдается “обратная динамика” и цены “начинают подрастать”.

“Мы увеличили физические объемы экспорта практически на 9%, но в деньгах получили чуть меньше из-за ценовой просадки. Задача понятна: лезвия этих ножниц будем сводить вместе,” - подчеркнул Головченко и отметил, что ситуация должна измениться в лучшую сторону уже к концу третьего квартала этого года.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе Всемирный банк обнародовал свой обновлённый периодический обзор “Глобальные экономические перспективы”, в котором специалисты международной финансовой организации озвучили скорректированный прогноз экономического роста для отдельных регионов и стран и мировой экономики в целом. По мнению специалистов Всемирного банка, мировая экономика будет наращивать ВВП быстрее, чем прогнозировалось ранее.

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