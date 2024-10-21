Некоторым белорусским магазинам запретили продавать товары предприятиям. В Минэкономики уточнили, как это работает

Опубликовано: 21.10.2024 14:51 , Обновлено: 25.04.2025

В Министерстве экономики рассказали, когда белорусские магазины не вправе продавать свои товары предприятиям. Так, запрет касается продавцов - индивидуальных предпринимателей (ИП).

Как пояснили в ведомстве, ИП не вправе заниматься оптовой торговлей: она не предусмотрена перечнем, который установил Совет министров своим постановлением от 28 июня 2024 г. № 457 «О видах индивидуальной предпринимательской деятельности».

[info_b]С перечнем видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели, можно ознакомиться здесь. [/info_b]

И если ИП продает товары для их использования в предпринимательских целях (но не личных, семейных, домашних и подобных), даже когда выдает товарный или кассовый чек, то это, как утверждают в Минэкономики, является оптовой торговлей. А ею с 1 октября 2024 года могут заниматься только юридические лица.

Минэкономики подсчитало, скольких ИП лишится Беларусь в 2025 году

[info_b]Но, согласно части первой статьи 12 закона № 365-З “Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности” физлица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей до 1 октября 2024 года, вправе продолжить заниматься деятельностью, которой нет в перечне Совмина, в том числе оптовой торговлей, по 31 декабря 2025 года .[/info_b]

При этом, дополнили в Минэкономики, оптовую торговлю товарами следует отличать от продажи товаров собственного производства на основе заключенных между ИП-производителем и покупателем гражданско-правовых договоров (например, поставки). В ведомстве заверили, что запретов либо ограничений на совершение таких сделок нет.

Ранее Telegraf.news писал, что 1 июля премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление о перечне разрешенных видов деятельности для ИП и самозанятых. 2 июля его опубликовали на Национальном правовом интернет-портале страны. За ИП, как и ожидалось, остались розничная торговля, услуги общепита, ремонт автомобилей и мотоциклов. В списке также значатся грузовые и пассажирские перевозки, фото- и видеосъемка и не только.

Для ИП — более 120, для самозанятых — около 80. Совмин опубликовал список разрешённых видов деятельности