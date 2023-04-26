Некоторым белорусам разрешили не отрабатывать перенос на 29 апреля. В Минтруда рассказали кому

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Опубликовано: 26.04.2023 20:59 , Обновлено: 27.04.2023

В министерстве труда Беларуси сообщили, что не все работники в стране подчинятся переносу рабочих дней, который запланирован на 29 апреля.

“Переносы рабочих дней распространяются только на работников, которые работают в режиме пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье”, - заявили а ведомстве. Для таких белорусов график переноса будет таким:

Рабочий день 24 апреля (понедельник) перенесен на 29 апреля (суббота) в 2023 году.

Рост пенсий, большие выходные, отключения горячей воды. Что еще изменится в Беларуси в мае?

[info_b]Если 24 апреля пришелся на служебную командировку или повышение квалификации, подготовку и переподготовку, то 29 апреля также будет рабочим днем.[/info_b]

А вот исключения из правила. Белорусы подпадающие под них, в субботу будут отдыхать:

Если 24 апреля пришелся на период отпуска (трудового, социального) работника;

Если 24 апреля пришелся на больничный;

Если белорус был принят на работу в период с 26 по 28 апреля;

Если 29 апреля приходится на период отпуска (трудового, социального) работника;

Если 29 апреля приходится на период временной нетрудоспособности работника.

Правда, есть подозрение, что некоторые, вместо отдыха, поедут на дачи и в деревни на посадку картошки и прочие сезонно-огородные дела.

Ранее Телеграф сообщил, что в апреле 2023 года, согласно графику праздничных и нерабочих дней, белорусов ждут 11 выходных. При этом тем, у кого пятидневная рабочая неделя, придется работать в одну из суббот.

В апреле будет сразу 11 выходных. Вот календарь, как будут отдыхать и работать белорусы