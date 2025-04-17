"Некоторые кафе Минска просто охренели" - Девушка пожаловалась на цены куличей. Что ответили подписчики?

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Опубликовано: 17.04.2025 13:29 , Обновлено: 17.04.2025

Белоруска пожаловалась в TikTok на завышенные, по её мнению, цены на пасхальные куличи. Под видео разгорелась целая дискуссия об "адекватности ценообразования" на этот обязательный элемент одного из важнейших церковных праздников. Журналисты Telegraf.news изучили аргументы покупателей и продавцов, а также цены на альтернативные варианты.

Предметом для горячих споров на этот раз стали так называемые крафтовые куличи - те, что готовят не в промышленных масштабах хлебзаводы, а выпекают специально к празднику самозанятые кондитеры, а также небольшие частные пекарни, которые работают при многих кофейнях.

“Вы видели вообще цены на куличи в этом году? Некоторые кафе Минска просто охренели” - дала свою эмоциональную оценку ценам автор ролика, продемонстрировав скриншот странички в соцсети одного из столичных заведений. Пасхальные куличи с шоколадом и цукатами там предлагают за немалые 90 рублей , а крашеные пасхальные яйца - за 2 рубля за штуку.

Под видео нашлось немало тех, кого такие цены возмутили не меньше автора ролика.

“Так же и домашние кондитера, кулич 450-500-гр (без начинки ) - 55 рублей , я ### (ред. - была в шоке) от такой цены”, - не менее эмоционально поделилась опытом одна из зрительниц.

“За такую цену грехи сразу все прощаются”, - шутя озвучила причину столь высокой цены на пасхальные куличи другая девушка.

Впрочем, нашлись и те, кто посчитал оправданной такую цену, объясняя её и подорожавшими ценами на продукты, и более насыщенным составом начинки и более богатым (а следовательно - и дорогим) украшением крафтовых куличей в сравнении с теми, что массово выпекаются хлебзаводы, и более высокой себестоимостью работы отдельно взятого пекаря или кондитера, в сравнении с производственной линией.

Однако, как отметили некоторые зрители, даже у частных пекарей можно найти цены побюджетнее. В комментариях даже отозвались сами кондитеры.

“Сама кондитер. У меня по 25 рублей куличи в этом году. Правда, без манго и шоколада. Классические, с корицей”, - написала одна из них. Кстати, судя по другим комментариям под этим видео, именно такую цену считают “адекватной” для домашних куличей большинство зрителей.

По мнению некоторых, высокая цена на куличи, озвученная автором ролика, объясняется скорее тем, что ""статусное” заведение выставляет “статусные” цены”, поэтому тем, кто не хочет переплачивать, ожидаемо предложили идти за куличами в магазин или вообще - печь самостоятельно.

Где найти дешевле?

Журналисты Telegraf.news посмотрели, по чём предлагают куличи в этом году белорусские сетевые магазины, и выяснили, что в среднем цены стартуют от 6 рублей , в зависимости от веса и начинки кулича (в некоторых магазинах их называют пасхальными кексами, а где-то - краффинами, но внешне - это всё те же классические куличи).

Посмотрели мы и предложения домашних кулинаров, которые предлагают свою выпечку на известных торговых площадках. Ближе к празднику предложений заметно прибавилось и теперь их можно найти практически в каждом регионе Беларуси. Цены также варьируются, в зависимости от веса, но в среднем нижняя граница предложения начинается от 15 рублей .













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