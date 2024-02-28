Недостаточно стимулов. Экономисты предрекли стагнацию белорусской экономике и рост цен на некоторые товары

🎤 Мнение

Опубликовано: 28.02.2024 11:28 , Обновлено: 28.02.2024

Аналитики исследовательского центра BEROC в своём февральском отчёте заявили о том, что экономика Беларуси в начале 2024 года достигла "потолка экстенсивного роста" и предрекли стране "сохранение стагнационной динамики" в ближайшие несколько месяцев.

По данным BEROC, ВВП Беларуси в январе 2024 года вырос на 2,8% по сравнению с январем прошлого года. В декабре 2023 года прирост относительно прошлогодних показателей составлял около 4%. Замедлению годового прироста ВВП экономисты объяснили “ослаблением динамики в промышленности” и “падением в строительстве”.

Как пояснили эксперты, с устранением сезонности в январе объем ВВП сократился примерно на 0,1–0,2% к показателям декабря, причём снижение выпуска экономисты отмечали на протяжении уже трёх месяцев.

“Это все больше сигнализирует о достигнутом потолке экстенсивного роста и все меньшей результативности денежно-кредитных, бюджетных и квазифискальных стимулов в ситуации перегрева экономики, когда наращивание выпуска ограничено факторами со стороны предложения”, - заявили в BEROC.

При этом специалисты отметили, что объем ВВП, особенно в части потребительского спроса, “по-прежнему превышает сбалансированный уровень”, а в сочетании с ростом издержек на оплату труда, который аналитики назвали “стремительным”, по их словам, это приведет к сохранению инфляционного давления в ближайшее время.

В BEROC спрогнозировали рост цен на непродовольственные товары в Беларуси

Что касается темпов инфляции, то по итогам февраля, по оценкам BEROC, годовая инфляция составит 5,7–6%. Специалисты указали на большую разбежку роста цен на разные виды товаров в потребительской корзины в январе: цены на продовольствие и услуги, не регулируемые государством, подорожали заметно больше, чем непродовольственные товары и регулируемые государством услуги. В дальнейшем, по мнению аналитиков, это расхождение цен будет выравниваться.

Наиболее вероятным сценарием такого “выравнивания цен” в BEROC назвали ускорение инфляции в сфере непродовольственных товаров и регулируемых услуг в будущем. Аналитики убеждены, что правительство будет “стремиться максимально задействовать административные рычаги для предотвращения ускорения роста потребительских цен”, а от Нацбанка ожидают “сужения денежно-кредитных стимулов для бизнеса и населения”.

Ранее свою оценку ситуации с ростом ВВП Беларуси дали эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР). Одним из важнейших факторов роста экономики они назвали “внутренний спрос”.

Плюс 2,8%. В ЕАБР назвали главные факторы роста экономики Беларуси

Что пообещало правительство?

Напомним, премьер-министр Беларуси Роман Головченко пообещал сохранить “мобилизационные подходы к развитию экономики” в 2024 году.

Правительство запланировало:

прирост ВВП на уровне 3,8%;

прирост инвестиций в основной капитал — 3,9%;

увеличение экспорта – 7,6%.

Сальдо внешней торговли спрогнозировали положительным со значением, равным 1,2% ВВП.

Ранее Телеграф писал, что министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов заявил об усилении “влияния регулятора на ценовую ситуацию” в стране после очередной корректировки действующей системы госрегулирования цен. Глава ведомства объяснил, в каких случаях МАРТ теперь может вносить предписания и требовать от госорганов изменения цен, в том числе, их снижения.

«Будет меньше поводов для переживаний» — В МАРТ рассказали, как изменится госрегулирование цен в 2024 году