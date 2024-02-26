Плюс 2,8%. В ЕАБР назвали главные факторы роста экономики Беларуси
Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в понедельник, 26 февраля, рассказали в своём еженедельном макроотчёте, что обеспечило рост ВВП Беларуси в январе этого года.
Согласно данным специалистов банка, важным фактором роста экономики по-прежнему остаётся “внутренний спрос”.
Наивысших показателей за этот период достигли:
- промышленность +5,4%;
- сельское хозяйство +4,3%;
- оптовая и розничная торговля, а также инвестиции в основной капитал, которые составили +3,3%.
В банке зафиксировали высокий спрос на отечественные машины и оборудование у белорусов.
“Помимо розничного товарооборота выросли инвестиции в основной капитал (+ 3,3% г/г) за счет увеличения приобретения машин и оборудования (+36,4% г/г) при существенном снижении строительно-монтажных работ (-12,8% г/г)”, — заявили эксперты.
По итогам нынешнего года аналитики ожидают рост ВВП на уровне 2% .
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