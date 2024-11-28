Доллар в Беларуси подорожал до 3,59 рубля. Какого курса ждать к Новому году?

Опубликовано: 28.11.2024 13:07 , Обновлено: 28.11.2024

В четверг, 28 ноября, по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) курсы доллара и евро обновили свои исторические максимумы, российский рубль продолжил падение. Посмотрели, с какими итоговыми значениями закрылись торги.

Так, доллар прибавляет уже 12-ые торги подряд и вплотную приблизился к значению в 3,6 рубля, а курс евро подскочил сразу почти на 3,5%. В результате, торги на бирже 28 ноября завершились со следующими курсами:

доллар — 3,5951 рубля (+0,0621 рубля или +1,76%),

евро — 3,8529 рубля (+0,1279 или +3,43%),

российский рубль — 3,2927 рубля (−0,0146 рубля или −0,44%),

китайский юань — 4,9056 рубля (+0,0548 рубля или +1,13%).

Отметим, что аналогичная тенденция - к ослаблению национальной валюты - наблюдается в последнее время и на валютном рынке соседней России. Курс американской валюты там уже откатился до уровня весны 2022 года. В результате Банк России объявил о том, что с 28 ноября и до конца 2024 года не будет покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке для “снижения его волатильности”. Продавать валюту при этом банк пообещал продолжить.

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Какого курса ждать к Новому году?

О том, что будет с курсом доллара в Беларуси дальше, каких значений он достигнет к Новому году и стоит ли белорусам бежать в обменники, в интервью порталу Onliner рассказал финансовый аналитик Михаил Грачев. По мнению эксперта, в ближайшее время можно ожидать “корректировки” курса как в Беларуси, так и в соседней России.

“Думаю, что курс доллара в России после колебаний вверх-вниз остановится где-то в районе 110 рублей, а у нас, наверное, скорректируется в районе 3,50”, - заявил Грачев, отметив, что именно с такими “цифрами” белорусам, вероятнее всего придётся встречать Новый год.

При этом эксперт подчеркнул, что в точных цифрах может и ошибаться, ведь любые точные прогнозы в экономике невозможны.

“Но тенденция именно такова. Это в силу того, что российский Минфин достаточно либерально на это смотрит, соответственно, наш Нацбанк не будет предпринимать каких-то мер — тем более валютная корзина достаточно сбалансированна”, - заверил Грачев.

Ранее Telegraf.news рассказал, что российские финансовые аналитики, комментируя резкое падение российского рубля, сделали неожиданный прогноз: поддержать национальную валюту в ближайшей перспективе смогут “спекулянты”.

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