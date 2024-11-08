Не только персики и виноград. Лукашенко поручил выращивать в Беларуси еще одну культуру

Опубликовано: 08.11.2024 14:12 , Обновлено: 08.11.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко на областном фестивале "Дажынкі-2024" в Полоцке 8 ноября поручил выращивать в стране сою. Напомним, раньше глава государства предложил выращивать на Гомельщине виноград, персики и арбузы.

Сперва Лукашенко заявил, что на Витебщине эксперимент с выращиванием сои оказался удачным. “Итоги обнадеживают (на первых 100 гектарах получена урожайность 30 центнеров с гектара). Для сои неплохо. Это говорит о том, что в Беларуси мы должны заниматься этой культурой”, - сказал он.

По словам президента, на закупку кормов из сои для сельскохозяйственных животных уходят “сотни миллионов долларов”. “Мы закупаем огромное количество сои из-за рубежа. Почему не возделываем здесь?” - задался вопросом Лукашенко.

Он добавил, что поручил министру сельского хозяйства и продовольствия “распространить” выращивание сои на всю Беларусь, передала президентская пресс-служба.

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“Давайте будем заниматься виноградом, персиками, арбузами”

Ранее Telegraf.news писал, что 12 октября на “Дожинках” в городском поселке Корма Гомельской области Лукашенко предложил выращивать в этом регионе виноград, персики и арбузы.

По словам главы государства, “климат, говорят, стал мягче”. “Значит, давайте будем заниматься виноградом, персиками, арбузами. В этом и должна быть ваша особенность: надо производить то, что другие в силу природных условий не могут и на что имеется спрос”, - предложил президент.

Лукашенко призвал выращивать в Беларуси новые фрукты. Что предложил на Гомельщине, кроме арбузов и винограда?