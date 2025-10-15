Не наличными и не картами. Нацбанк пообещал с 2026 года ещё один способ оплаты в магазинах

Опубликовано: 15.10.2025 15:11 , Обновлено: 15.10.2025

Первый зампред правления Нацбанка Беларуси Александр Егоров заявил, что с середины 2026 года все крупные торговые сети обяжут внедрить новый способ оплаты товаров.

По его словам, это будут QR-платежи, т.е. на кассах появится возможность считать квадратный код и оплачивать с помощью приложения банка на телефоне.

“Мы до конца года проведем пилот с отдельными банками и с отдельными организациями торговли и сервиса”, — уточнил чиновник.

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По словам Егорова, после внедрения в крупных сетях Нацбанк займётся магазинами поменьше. “И постепенно мы будем увеличивать обязательность для всех точек торговли и сервиса”, — заверил представитель Нацбанка.

Также Александр Егоров рассказал, что Министерство по налогам и сборам (МНС) уже работает над тем, чтобы и индивидуальных предпринимателей перевести на QR-платежи, да ещё и быстрее, чем торговые сети. По словам чиновника, тогда ИП-шники смогут принимать платежи без использования эквайрингового и кассового оборудования. Самозанятых это тоже коснётся.

Единственным возможным препятствием Александр Егоров назвал скорость разработки соответствующего программного обеспечения: как на стороне Нацбанка, так и на стороне МНС.

Цифровой рубль на подходе?

Также зампред заявил, что в планах Нацбанка — внедрение цифрового белорусского рубля.

“Примерно план у нас следующий: в середине 2026 года мы приступим к тестовым платежам и уже до конца 2026 года внедрим систему в промышленную эксплуатацию. Первыми кейсами, которые мы будем отрабатывать, это будут платежи, скажем так, бюджетных или квазибюджетных расходов. И второе – это трансграничные платежи, где мы работаем в плотном сотрудничестве с Российской Федерацией”, — пояснил Егоров.

Также чиновник заявил о планах использования искусственного интеллекта в банках Беларуси. Цель внедрения — сократить издержки и повысить производительность труда. Будут ли в связи с использованием ИИ сокращения в банках, он не уточнил.

“Есть конкретные кейсы, которые отрабатываются уже на уровне коммерческих банков, где они внедряют искусственный интеллект либо в свои внутренние процессы, но прежде всего — в операционную деятельность, или в рамках анализа деятельности клиента и предложения ему каких-то продуктов, с одной стороны, и минимизации рисков кибермошенничества — с другой стороны”, — рассказал Александр Егоров.

Ранее Telegraf.news писал, что Национальный банк Беларуси в своем официальном сообщении объявил, что с 22 ноября 2025 года изменит правила выдачи всех кредитов белорусам.

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