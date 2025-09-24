Нацбанк предложил белорусам 3000 рублей. Что нужно сделать?
Национальный банк Беларуси официально на своем сайте объявил о старте конкурса на разработку нового символа национальной валюты Беларуси - рубля. Победителю пообещали 3000 рублей.
Участвовать могут все, кто постоянно проживает в Беларуси. К конкурсу допускаются и команды. А вот времени дали на разработку совсем немного - до 7 ноября.
Будем надеяться, что идеи конкурсантов пойдут дальше, чем картошка. Ранее Telegraf.news писал, что директор Национального агентства по туризму Беларуси Дмитрий Морозов заявил, что символом его организации выбрали стилизованный цветок картошки.
В Беларуси символом туризма выбрали цветок картошки
Как принять участие?
Все желающим предложили отправить на почту grafznak@nbrb.by (с пометкой «ГРАФИЧЕСКИЙ ЗНАК»):
-заявку, -работу, -ее описание и концепцию.
“Лучшие работы отберет комиссия, а финального победителя помогут выбрать все желающие путем открытого голосования на сайте Нацбанка с 17 по 28 ноября”, - пообещали в Нацбанке.
А результаты голосования пообещали огласить до 31 декабря 2025 года.
[inf]Кстати, на данный момент буквенный код белорусского рубля согласно ISO 4217 — BYN, цифровой — 933, официальный символ — Br. Без особой фантазии, не правда ли. [/inf]