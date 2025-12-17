Не более 1000 рублей в день. Белорусский банк ввёл лимиты на снятие наличных

Опубликовано: 17.12.2025 09:42 , Обновлено: 17.12.2025

Ещё один белорусский банк - Банк БелВЭБ - включился в активную борьбу с мошенниками. Определённые неудобства это, между тем, доставит рядовым клиентам. Для них ввели лимиты на снятие наличных - не более 1000 рублей в день.

Новые ограничения по наличке Банк БелВЭБ вводит с 19 декабря 2025 года. Впрочем, коснутся они только одного способа - бесконтактного снятия наличных с использованием технологии NFC (Near Field Communication).

С этого дня с помощью так называемых токенов - цифровых копий банковских карт - через популярные платежные сервисы, такие как Белкарт Pay, а также в банкоматах БелВЭБ и других банков в день снять можно будет не более:

1000 рублей / 300 долларов / 300 евро - в Беларуси;

500 рублей / 150 долларов / 150 евро - за границей.

Похожие ограничения ранее ввели и некоторые другие белорусские банки. Но в отличие от них БелВЭБ не разрешил своим клиентам по собственному усмотрению изменять сумму ежедневного лимита по карте.

Впрочем, если вам нужна большая сумма, вряд ли это станет проблемой - снять её по-прежнему можно будет традиционным “контактным” способом, просто вставив пластиковую карту в банкомат - на этот способ никаких новых ограничений банк не вводил.

В самом банке подчеркнули, что новые ограничения обусловлены исключительно желанием защитить кошелёк клиента от участившихся случаев мошенничества и желанием повысить безопасность его банковской карты.

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Кстати, клиентам БелВЭБа ещё повезло - в других белорусских банках, таких как Белагропромбанк или Беларусбанк, ежедневные лимиты на бесконтактное снятие наличных могут быть в два раза меньше - всего 500-600 рублей.

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