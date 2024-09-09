"Научите так экономить!" - Многодетная белоруска показала, сколько тратит в месяц на семью из 5 человек

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Опубликовано: 09.09.2024 15:32 , Обновлено: 09.09.2024

Многодетная белоруска наглядно показала в соцсети TikTok, сколько тратит в месяц на семью из 5 человек. В комментариях под видео пользователи, как это часто случается, разделились на два лагеря: один утверждали, что озвученная сумма - это "это мало и скромно", другие, наоборот, с завистью констатировали: "шикарно живёте".

В течение месяца автор ролика (она публикует видео в TikTok под ником @sadomovail) сохраняла все возможные чеки и вела подробную домашнюю бухгалтерию, а в конце месяца подсчитала, сколько у неё ушло на питание, на детей, на уплату кредитов и прочие ежемесячные расходы. По словам белоруски, на семью из двух взрослых и трёх детей в июле у неё ушло в общей сложности 2343,6 рубля, то есть около 470 рублей на каждого члена семьи.

Как следует расчётов автора ролика, большая часть из них была потрачена на продукты - 739,21 рубль. При этом Инна сделала оговорку - двух старших детей 15 дней дома не было, поэтому сумма на питание в этом месяце вышла скромнее обычного. Второй строчкой в семейном бюджете значится погашение двух кредитов - ежемесячно семья выкладывает по 716,47 рубля на эту статью расходов.

Некоторые комментаторы посчитали такие расходы семьи “слишком шикарными” и задались вопросом, где работает и сколько при этом зарабатывает автор ролика. В ответ на это Инна охотно сообщила в комментариях, что сама сейчас не работает, поскольку находится в декрете с третьим ребёнком и получает положенное от государства пособие в 1105 рублей. До декрета, по её словам, она работала специалистом на почте. Также она отметила, что личного авто в семье нет, поэтому в семейном бюджете нет этой статьи расходов.

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Впрочем, многие комментаторы, наоборот, посчитали расходы многодетной семьи слишком скромными.

“Научите так экономить! У меня такая сумма уходит за 2 недели, без кредитов и двоих детей”, - обратилась к автору ролика одна из зрительниц.

“Как???? Мы с мужем на двоих в два раза больше тратим, при этом омары и черную икру не кушаем. Вам надо уроки экономии давать”, - поддержала её другая пользовательница сети.

Ранее Telegraf.news рассказал, что согласно подсчётам Белстата, во втором квартале этого года располагаемые ресурсы для среднестатистического домашнего хозяйства в стране составили 2397,7 рубля в месяц. Традиционно этот показатель выше в городах и поселках городского типа – 2524,5 рубля в месяц. А вот жители сельской местности по-прежнему располагают меньшими ресурсами — в среднем по 1988,8 рубля на месяц.

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