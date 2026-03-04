Налоговики предупредили о штрафах для владельцев собак: информацию соберут из разных источников

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Опубликовано: 04.03.2026 18:12 , Обновлено: 04.03.2026

Летом 2026 года для всех владельцев собак наступит «день X», когда неисполнение обязанности по регистрации домашних животных может повлечь за собой штраф до 15 базовых величин (сейчас это 675 рублей).

Все дело в том, что с 1 июля 2026 года налоговая начнет вычислять тех владельцев собак, кто проигнорировал требование и не зарегистрировал домашнее животное, а значит, не платил положенный ежеквартальный налог.

МинЖКХ запретило делать это белорусам в подвалах домов

Переходный же период начался как раз с наступлением марта.

«В счете-извещении на обратной стороне мы разместим напоминание о необходимости зарегистрировать домашних животных. Это начало переходного периода», — передает слова гендиректора МГЖХ (Минского городского жилищного хозяйства) Марины Толстик госагентство «Минск-Новости».

С начала июля всех минчан, у которых есть собаки, будут облагать налогом вне зависимости от того, зарегистрировали они или нет своих питомцев. В налоговой пообещали, что будут самостоятельно из разных источников узнавать, у кого есть собаки.

Заместитель начальника ИМНС (Инспекции Министерства по налогам и сборам) по городу Минску Ольга Тарасевич пообещала, что с того момента после установления факта проживания собаки в квартире налог появится в жировке.

«Налоговым кодексом не предусмотрено, что налог взимается только с зарегистрированных животных», — заявила Тарасевич.

Так зачем тогда регистрироваться, могут спросить читатели, если налоговая сама определит наличие животного и начислит налог?

Все дело в том, что за отсутствие регистрации могут насчитать штраф по статье 16.30 КоАП (Кодекса об административных правонарушениях), который составит от 1 до 15 базовых величин.

Кстати, недавно Министерство жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Беларуси предложило обязать некоторых белорусов носить с собой совки или пакетики — для уборки за питомцами на прогулке. Такое требование прописали в новых правилах содержания животных, которые в настоящее время вынесены на общественное обсуждение.

МинЖКХ предложило обязать некоторых белорусов носить с собой совки