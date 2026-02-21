МинЖКХ запретило делать это белорусам в подвалах домов

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Опубликовано: 21.02.2026 17:32 , Обновлено: 21.02.2026

Министерство жилищно-коммунального хозяйства предупредило белорусов, что некоторые из них нарушают законодательство страны. Речь идёт о тех, кто, "желая добра животным", подкармливает и прячет их в подвалах.

“Помните, когда вы запускаете животное в техническое помещение, то нарушаете белорусское законодательство”, — заявили в МинЖКХ. Ведомство напомнило о статье 16 закона № 361-З «Об ответственном обращении с животными», принятого в 2024 году.

Там говорится, что не допускается содержание животных в подъездах, подвалах, на чердаках и в иных вспомогательных помещениях жилых домов.

Также в МинЖКХ рассказали, что новые «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых домов», которые вступят в силу с 1 мая 2026 года, запрещают “наличие во вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов безнадзорных и диких животных”.

“Вместо того чтобы оставить хвостиков в беде или прятать их в подвалах, давайте подумаем, как мы можем им помочь. Один из лучших вариантов — взять животное на передержку или приютить его насовсем. Это не только спасет жизнь питомца, но и подарит ему тепло и заботу, которую он так заслуживает”, — призвали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Впрочем, просто забрать тоже нельзя. Если человек решил забрать котика или собачку домой, его нужно обязательно зарегистрировать в течение 3 дней, о чем мы ранее писали.

Согласно статье 16.30 КоАП РБ (Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь), нарушение правил содержания животных (в том числе касательно регистрации) влечёт наложение штрафа в размере от 1 до 15 БВ (базовых величин). Если из-за этого пострадало здоровье других людей или их имущество, штраф вырастет до 30 БВ. Также могут назначить общественные работы или административный арест.

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