МинЖКХ предложило обязать некоторых белорусов носить с собой совки

Опубликовано: 31.10.2025 10:47 , Обновлено: 31.10.2025

Министерство жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Беларуси предложило обязать некоторых белорусов носить с собой совки или пакетики - для уборки за питомцами на прогулке. Такое требование прописали в новых правилах содержания животных, которые в настоящее время вынесены на общественное обсуждение.

В предложениях Министерства ЖКХ - новые правила выгула домашних питомцев, запрет на отстрел безнадзорных животных, строгий порядок регистрации и чипирования для котов и собак, а также условия изъятия животных и передачу из в приют.

Так, если предложение ведомства поддержат белорусские законодатели, в правилах выгула собак появится такое требование: “Лица, осуществляющие выгул собак, должны иметь при себе средства для уборки продуктов жизнедеятельности (экскрементов) своих собак и незамедлительно осуществлять такую уборку”.

Исключения в правилах сделали лишь для собак-поводырей и служебных собак юридических лиц при исполнении служебных обязанностей.

[inf]Напомним, за нарушение правил содержания животных в Беларуси, согласно статье 16.30 КоАП, грозит штрафа в размере от 1 до 15 базовых величин (то есть до 630 рублей).[/inf]

Исходя из обоснования к предложенному законопроекту, предыдущие предложения белорусов по снятию ограничения по количеству собак и кошек, которых разрешается держать в жилых домах, облисполкомы и Минский горисполком не поддержали. А вот запрет на отстрел безнадзорных животных, а также их умерщвление иными способами при отлове в документе прописали. По мнению специалистов МинЖКХ, это будет способствовать “гуманизации правового регулирования обращения с животными” в стране.

Кроме того, ведомство предложило чётко прописать в законодательстве порядок временного изъятия животных у людей, которые не соблюдают требования Закона “Об ответственном обращении с животными”. Их предлагается изымать по суду и передавать в приют. При этом оплачивать содержание изъятых животных в приюте предлагается бывшим владельцам.

[inf]С другими предложениями Министерства ЖКХ в отношении домашних питомцев и бездомных животных можно ознакомиться на Правовом форуме Беларуси по ссылке. Общественное обсуждение на электронной площадке будет вестись до 3 ноября 2025 года включительно.[/inf]