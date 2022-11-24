«Накал страстей» по госрегулированию цен в Беларуси погас — МАРТ

Опубликовано: 24.11.2022 13:02 , Обновлено: 24.11.2022

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 24 ноября заявили, что «погас накал страстей» по поводу постановления Совмина №713«О системе регулирования цен».

Какутверждает заместитель главы МАРТ Андрей Картун, ведомство разъяснило магазинам (и не только) все основные вопросы.

При этом, по его словам, они продолжают поступать.

«Их [вопросов] достаточно много, тем не менее накал страстей погас. [… ]Мы фактически два цикла тематических встреч по всем областям провели», — заявил чиновник.

Ранее Телеграф писал, что доктор экономических наук, профессор Борис Желиба выразил мнение, что Совет министров Беларуси отменит свое постановление № 713 «О системе регулирования цен». Он объяснил, почему так считает и когда это может произойти.

«Ассортимент скукоживается» — Эксперт рассказал, когда отменят указ о госрегулировании цен в Беларуси

Кстати, начальница отдела торговли управления Мингорисполкома Ирина Маслакова заявила, что не считает исчезновение или сокращение ассортимента некоторых товаров на полках магазинов дефицитом.

«Любила конфеты определенной марки, но их сейчас нет» — В Мингорисполкоме рассказали, почему не считают это дефицитом