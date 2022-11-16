"Любила конфеты определенной марки, но их сейчас нет" - В Мингорисполкоме рассказали, почему не считают это дефицитом

🎤 Мнение

Опубликовано: 16.11.2022 10:31 , Обновлено: 16.11.2022

Начальница отдела торговли управления Мингорисполкома Ирина Маслакова заявила, что не считает исчезновение или сокращение ассортимента некоторых товаров на полках магазинов дефицитом.

По ее словам, постановление Совмина №713 о госрегулировани цен не регламентирует обязательное наличие импортных продуктов и товаров.

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“Например, я любила конфеты определенной марки, но их сейчас нет. Но это не свидетельствует о дефиците товаров, потому что конфеты есть и есть в наличии сладости других марок”, - [link href=“https://minsknews.by/ispytyvayut-li-deficzit-stolichnye-magaziny-kommentarij-glavnogo-upravleniya-torgovli-i-uslug-mingorispolkoma/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] слова Ирины Маслаковой агентство “Минск-Новости”.

Также она объяснила пропажу с полок магазинов чипсов известной марки.

“Но товары отечественного производства не пропадали с полок магазина. Что касается чипсов широко известной марки, которых некоторое время назад было меньше в ассортименте, то это было связано именно с перезаключением контрактов напрямую с производителем”, - заявила она.

Чиновница также заявила, что белорусы иногда жалуются на отсутствие шоколадных батончиков иностранного производства, но она лично видела их в магазинах: “Недавно зашла в один магазин и сделала замечание, что в прикассовой зоне нет белорусского товара, а сплошной «кит-кат» да баунти”.

Ранее Телеграф сообщил, что в министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 9 ноября сообщили, что заметили проблемы с ассортиментом в некоторых магазинах Беларуси. Чиновники считают, что они несистемные.

В МАРТ рассказали, почему появились сложности с ассортиментом в белорусских магазинах после постановления №713