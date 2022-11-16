"Любила конфеты определенной марки, но их сейчас нет" - В Мингорисполкоме рассказали, почему не считают это дефицитом
Начальница отдела торговли управления Мингорисполкома Ирина Маслакова заявила, что не считает исчезновение или сокращение ассортимента некоторых товаров на полках магазинов дефицитом.
По ее словам, постановление Совмина №713 о госрегулировани цен не регламентирует обязательное наличие импортных продуктов и товаров.
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“Например, я любила конфеты определенной марки, но их сейчас нет. Но это не свидетельствует о дефиците товаров, потому что конфеты есть и есть в наличии сладости других марок”, - [link href=“https://minsknews.by/ispytyvayut-li-deficzit-stolichnye-magaziny-kommentarij-glavnogo-upravleniya-torgovli-i-uslug-mingorispolkoma/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] слова Ирины Маслаковой агентство “Минск-Новости”.
Также она объяснила пропажу с полок магазинов чипсов известной марки.
“Но товары отечественного производства не пропадали с полок магазина. Что касается чипсов широко известной марки, которых некоторое время назад было меньше в ассортименте, то это было связано именно с перезаключением контрактов напрямую с производителем”, - заявила она.
Чиновница также заявила, что белорусы иногда жалуются на отсутствие шоколадных батончиков иностранного производства, но она лично видела их в магазинах: “Недавно зашла в один магазин и сделала замечание, что в прикассовой зоне нет белорусского товара, а сплошной «кит-кат» да баунти”.
Ранее Телеграф сообщил, что в министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 9 ноября сообщили, что заметили проблемы с ассортиментом в некоторых магазинах Беларуси. Чиновники считают, что они несистемные.
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