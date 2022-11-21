🎤 Мнение

Опубликовано: 21.11.2022 13:38 , Обновлено: 21.11.2022

Доктор экономических наук, профессор Борис Желиба выразил мнение, что Совет министров Беларуси отменит свое постановление № 713 «О системе регулирования цен». Он объяснил, почему так считает и когда это может произойти.

По словам Желибы газете «Белорусы и рынок», правительство добилось желаемого эффекта в борьбе с ценами, потому что «по данным Белстата, впервые за долгие годы у нас зафиксирована дефляция».

Кроме того, Желиба отметил, что «стремившаяся к отметке в 20 % инфляция резво откатилась назад, что позволило поправить статистику по реальным доходам населения, в том числе зарплатам».

В то же время он считает, что «пружина инфляции все равно распрямится, сколько бы чиновники ее ни сжимали».

«Думается, по этому пути будут идти и дальше, тем не менее одновременно повышая зарплаты, в том числе и бюджетникам, и пенсии, о чем было заявлено властями. […] Следуя этим курсом, Совмин может даже выйти в плюс по динамике зарплат, но рыночная практика показывает, что долго по этой дороге идти вредно, так как рынок строится на свободных ценах», — подчеркнул эксперт.

«Негативные последствия мы уже наблюдаем: ассортимент стал скукоживаться, некоторые позиции вовсе пропали с полок магазинов. И если в столице худо-бедно стараются поддерживать положение, то в регионах дефицит некоторых товаров уже налицо. Так что, думаю, это постановление будет скоро отменено», — добавил специалист.

Желиба полагает — для того, чтобы зарплаты стабильно росли в реальном выражении, нужно «создавать высокоэффективную экономику, чтобы предприятия были не в долгах как в шелках (особенно государственные), не сокращали персонал», а также добиться отмены санкций, «которые серьезно тормозят экономику».

Тем временем заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич 16 ноября заявил, что видит как белорусская экономика «набирает обороты».

«Санкции не остановили нашу экономику, она находится в сбалансированном, устойчивом состоянии. Их последствия для граждан, в принципе, не ощутимые», — утверждает чиновник.

В Минэкономики увидели, что белорусская экономика «набирает обороты». А что говорят в Белстате?

Ранее Телеграф писал, что начальница отдела торговли управления Мингорисполкома Ирина Маслакова заявила, что не считает исчезновение или сокращение ассортимента некоторых товаров на полках магазинов дефицитом.

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