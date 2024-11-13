Наименьший урожай в Польше за 22 года? В Европе предупредили о росте цен на яблоки и соки

Опубликовано: 13.11.2024 14:29 , Обновлено: 13.11.2024

В Польше заявили о наименьшем урожае яблок за 22 года. Также на плохой урожай этого плода пожаловались в других европейских странах: Чехии, Венгрии, Германии, Молдове и Украине. Конечно, тяжелая ситуация с яблоками повлечет за собой увеличение цен на них.

Очевидно, что неурожай затронет и стоимость яблочных соков и замороженной продукции из этого плода. По информации Центрального статистического управления в Польше, производство яблок в стране в 2024 году в этой стране сократилось на 17% в сравнении с 2023-м, что является самым большим снижением с 2019 года.

Как написал польский портал Biznes Info, этот сезон оказался сложным для садоводов из-за неблагоприятных погодных условий: сначала весенние заморозки, потом град, затем жара и засуха. “В этом году цветение началось раньше, чем обычно, и деревья были более подвержены весенним заморозкам, которые наблюдались в большинстве основных зон выращивания в Польше”, - объяснил аналитик агропродовольственного сектора банка Pekao Гжегож Рыкачевский.

По информации специалистов Bank Polski, последствия низкого урожая поляки почувствуют в магазинах и на рынках ближайшей весной. По их оценке, именно фрукты станут той категорией товаров, которая простимулирует продовольственную инфляцию в ближайшие месяцы в Польше.

От польских яблок отказалась ещё одна страна

Влияние климата на урожай фруктов в Польше

Если смотреть глобально, то изменение климата и непредсказуемые погодные условия становятся все более серьезной проблемой для фруктовой отрасли в стране, утверждает журналист Biznes Info. По мнению части польских производителей, без нужных адаптационных мер, таких как инвестиции в новые технологии выращивания или защита от неблагоприятных погодных условий, рентабельность производства яблок может еще больше снизиться.

“Плодовая промышленность требует новых решений, которые будут выдерживать все более экстремальные погодные условия. Инвестиции в инновации и технологии могут иметь решающее значение для будущего плодоводства в Польше”, - считает Гжегож Рыкачевский.

“Чтобы перестали кланяться импортному яблоку”

Кстати, 20 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал “перестать кланяться импортному яблоку” и поручил руководителю Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексею Богданову оказать помощь белорусским сельхозпроизводителям и фермерским хозяйствам в насыщении рынка отечественной продукцией.

«Нам надо, чтобы перестали кланяться импортному яблоку. Чтобы было свое яблоко. Чтобы были обеспечены. У нас большая потребность в яблоках», — заявил Лукашенко и назвал главную, по его мнению, проблему на этом пути — отсутствие достаточного количества хранилищ для выращенного урожая.

Лукашенко потребовал «перестать кланяться импортному яблоку». Что поручил МАРТ?