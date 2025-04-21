Нацбанк ввёл новые расчетные величины стандартного риска. Как отразится на вкладах и кредитах белорусов?

Опубликовано: 21.04.2025 11:07 , Обновлено: 21.04.2025

Национальный банк Беларуси с 1 мая вводит новые расчетные величины стандартного риска (РВСР). Если раньше их было всего две - для кредитов бизнеса и для физических лиц, то теперь их будет в два раза больше. Более того, впервые за последние несколько лет Нацбанк решил вернуться к практике опосредованного регулирования процентных ставок по вкладам.

Неизменным останется лишь один финансовый инструмент - РВСР для новых кредитов для физлиц (за исключением льготных). Показатель на май оставили неизменным - на уровне 18,18%.

А вот второй показатель - РВСР для новых кредитов для юрлиц - решили разделить на два показателя, в зависимости от срока кредитования:

РВСР для новых кредитов для юрлиц на срок до 3 лет включительно (за исключением льготных) - 12,87%,

РВСР для новых кредитов для юрлиц на срок более 3 лет (за исключением льготных) - 12,29%.

В Нацбанке пояснили, что более низкую ставку для долгосрочных кредитов предлагается вводит для “стимулирования банков к наращиванию инвестиционного финансирования экономики”, а также чтобы не допускать “чрезмерный рост максимальных процентных ставок по данному виду кредитов”.

Ещё один инструмент Нацбанк решил ввести для создания “условий для роста устойчивой ресурсной базы банков без необоснованного повышения отдельными банками её стоимости”. Для этого Нацбанк по сути ограничил максимальную доходность по срочным безотзывным вкладам физлиц со сроком возврата более одного года. РВСР по этим вкладам с 1 мая установлена на уровне 15,29% .

Напомним, по показателю РВСР банки определяют верхние границы ставок по кредитам (а теперь ещё и по отдельным видам депозитов). На деле устанавливать более высокие, чем РВСР, проценты банки имеют право, но в этом случае финансовый регулятор предъявляет к ним дополнительные требования по капиталу и по формированию резервов.

Ранее Telegraf.news сообщил, что РВСР Нацбанк в последний раз повышал в марте 2025 года. До этого показатели оставались неизменными в течение семи месяцев.

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