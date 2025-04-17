Нацбанк "нацелил" белорусские банки на кредиты на новое жилье, а не вторичку. Почему?

Опубликовано: 17.04.2025 07:42 , Обновлено: 21.04.2025

Первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Александр Егоров 16 апреля на рабочей встрече с представителями белорусских банков поставил перед ними задачу нарастить инвестиционное кредитование. Рядовым потребителям руководство Нацбанка рекомендовало активнее выдавать кредиты на покупку и строительство нового жилья вместо вторичного.

Нацбанк решил “нацелить” белорусские банки выдавать белорусам кредиты в первую очередь на покупку нового жилья, поскольку оно, как пояснил Егоров, “вносит вклад в ВПП” страны.

“Очевидно, что если это кредитование вторичного жилья, то это просто перераспределение средств между различными субъектами хозяйствования, но не даёт какого-то дополнительного эффекта экономике, поэтому не должно являться приоритетом со стороны банков по кредитованию”, - пояснил позицию финансового регулятора Егоров.

Что касается инвестиционного кредитования коммерческих проектов, его Нацбанк потребовал нарастить на 20% - такую же задачу финансовый регулятор ставил перед банками и в прошлом году. Заместитель председателя правления “Банка развития” Ирина Старовойтова назвала это требование “амбициозным, сложным, но выполнимым” с учётом подросшей базы.

Такую же оценку требованиям Нацбанка дал и заместитель председателя правления “Белгазпромбанка” Константин Кирьянов. По его словам, при их выполнении у банков могут возникнуть “определённые вопросы”.

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“Всё-таки процентные ставки по кредитам достаточно высокие, и поиск действительно рентабельных окупаемых проектов — это достаточно сложная задача. Плюс надо не забывать, что первый квартал уже прошел, поэтому надо будет усилить активность в остающиеся кварталы”, — пояснил представитель “Белгазпромбанка”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство архитектуры и строительства установило перечень многоквартирных и индивидуальных жилых домов, строительство и реконструкция которых в 2025 году будет вестись с привлечением льготных кредитных ресурсов. Из документов следует, что всего в 2025 году в Минске планируется на таких условиях построить 1840 квартир.

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