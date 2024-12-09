Нацбанк разрешил белорусам оплачивать через ЕРИП ещё три госуслуги

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Опубликовано: 09.12.2024 10:26 , Обновлено: 09.12.2024

Совет министров и Национальный банк Беларуси изменили перечень платежей, которые могут совершать белорусы через платежную систему в едином расчетном и информационном пространстве (ЕРИП). Список пополнился тремя пунктами.

Текст совместного постановления опубликовали на Национальном правовом интернет-портале 7 декабря. Само постановление вступило в силу в воскресенье, 8 декабря.

С этого дня, согласно постановлению, через ЕРИП белорусы также смогут оплатить:

услуги и работы уполномоченных органов по административным процедурам, а также сборы (пошлины) за эти административные процедуры;

пошлины за совершение уполномоченными должностными лицами местных исполнительных и распорядительных органов нотариальных действий, за составление проектов заявлений, а также изготовление копий документов и выписок из документов;

пошлины за совершение юридически значимых действий в отношениях, регулируемых законодательством о конституционном судопроизводстве, о гражданском судопроизводстве, уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным законодательством, законодательством, определяющим порядок административного процесса, законодательством об исполнительном производстве и об оперативно-розыскной деятельности

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