Беларусбанк пообещал подарить пауэрбанк всем, кто выполнит 3 условия

Опубликовано: 21.02.2025 14:40 , Обновлено: 21.02.2025

Беларусбанк объявил о старте рекламной акции «Подзарядные платежи», в рамках которой пообещал подарить портативные зарядные устройства (пауэрбанки) всем клиентам, выполнившим несложные условия. Как получить?

На сайте банка сказано, что сначала нужно зарегистрироваться в акции. Для этого нужно дать согласие на обработку персональных данных.

Также нужно иметь карту Visa от Беларусбанка и добавить её в приложение для бесконтактной оплаты Swoo Pay (или убедиться, что она уже добавлена).

С 24 февраля по 24 апреля 2025 года необходимо совершить с помощью карты Visa в приложении Swoo Pay не менее четырёх покупок на сумму от 40 рублей каждая. Важно отметить, что учитываются только безналичные операции в реальных магазинах (не онлайн). Также существует немало исключений по видам платежей.

После окончания периода проведения акции банк должен проверить, выполнил ли клиент условия, и, в случае успеха, отправить SMS-сообщение с информацией о том, где и когда можно забрать подарок — портативное зарядное устройство ёмкостью 10 000 мА·ч с логотипом Беларусбанка. Выдача подарков производится в течение месяца после получения соответствующего сообщения.

Для получения подарка в указанном месте в оговорённое время потребуется предъявить паспорт и назвать номер мобильного телефона, на который пришло SMS-уведомление.

Журналист Telegraf.news подробно изучил правила проведения «щедрой» акции и вот что выяснил. Точно не подойдут для участия в акции платежи:

Совершённые до 24 февраля и после 24 апреля 2025 года.

Пополнение электронных кошельков

Оплата коммуналки, налогов, штрафов, связи, почтовых услуг и любые покупки в салонах связи

Операции в банкоматах, инфокиосках, М-банкинге, интернет-банкинге и в системе «ЕРИП»

Связанные с прямым маркетингом и продажами по каталогам

Оплата билетов на транспорт и любые платежи в пользу Белорусской железной дороги

Переводы с карты на карту

Погашение кредитов, лизинга и оплата страховки, брокерских услуг

Платежи в пользу благотворительных и иных общественных организаций

Связанные с азартными играми, казино, ставками

Операции, по которым был совершён возврат товара или отказ от услуги до получения уведомления об успешном выполнении условий акции.

Также Беларусбанк может отказать в подарке, если посчитает, что участник совершил какие-либо манипуляции для участия.

А что в других банках?

Тем временем Альфа-Банк продолжает акцию «Мани мечты». Каждые две недели среди клиентов разыгрывается 10 призов по 1 000 рублей (осталось два розыгрыша). А совершая покупки по картам платёжной системы Visa, можно побороться за главный приз — 100 000 рублей. В банке заверили, что победителей будет трое.

Чтобы увеличить свои шансы на победу, можно совершать обмен валют в мобильном приложении банка.

А в Белагропромбанке предложили клиентам до конца марта выгодно ходить в кинотеатр Silver Screen в ТРЦ «Арена Сити» по воскресеньям. Мало того что можно купить два или три билета по цене одного, используя карту Visa, так ещё и к каждому билету кинотеатр приложит стакан попкорна среднего размера.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что «Беларусбанк» поднял ставку по кредиту на приобретение недвижимости «Ипотека Экспресс». И если на общих основаниях изменения не столь существенные, то для тех, кто стоит на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, проценты стали значительно больше.

«Беларусбанк» второй раз за 3 месяца поднял ставку по кредиту на жильё. На сколько?