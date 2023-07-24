Банки придумали новый способ, как наказать белорусов за просроченные кредиты

Опубликовано: 24.07.2023 13:12 , Обновлено: 24.07.2023

Белорусские банки начали подстраиваться под новое требование законодательства о снижении кредитной нагрузки на физических лиц. Поскольку в случае просрочки по кредиту брать с клиентов проценты в повышенном размере банкам запретили, некоторые начали вводить другой вид "штрафных санкций".

Так, об отмене начисления повышенных процентов по просроченной задолженности с 22 июля по ранее выданным кредитам объявили в белорусском “ВТБ Банке”. Однако, вместо этого клиентов банка, допустивших образование просроченной задолженности, в случае непогашения задолженности в срок обязали платить пеню.

Таков будет новый механизм возврата средств банку “при ненадлежащем исполнении денежных обязательств по договору”, пояснили в финансовом учреждении.

Узнать точный размер пени (он зависит от условий, на которых был заключён кредитный договор) можно, ознакомившись с публичной офертой, размещённой на сайте банка.

В оферте прописано, что клиенты, которые ранее должны были в случае просрочки платить по кредиту платить повышенные проценты, теперь должны будут платить неустойку “в размере величины неисполненного обязательства по уплате основного долга, умноженной на 0,5 размера процентов за пользование кредитом, предусмотренных кредитным договором, и количество календарных дней, в течение которых не исполнено обязательство по кредитному договору”.

При этом, как следует из документа, банк будет считать, что клиент принял условия оферты, если в течение 5 календарных дней с даты её публикации (то есть до 26 июля) он не озвучит свои возражения.

Последуют ли примеру “ВТБ Банка” другие белорусские кредитодатели, пока не известно, однако, согласно новому закону, подписанному 17 июля президентом Беларуси Александром Лукашенко, отменить начисление повышенных процентов по просроченной задолженности они будут в любом случае обязаны.

Банкам запретили требовать с белорусов повышенные проценты за просрочку по кредитам

В законе “Об изменении законов по вопросам банковской деятельности” прописан официальный запрет на установление в кредитных договорах условий уплаты процентов в повышенном размере в случае просрочки платежей. Кроме того, в данном документе, которым были внесены соответствующие изменения в Банковский кодекс Беларуси, прописали случаи, когда банк имеет право потребовать от получателя кредита его досрочного возврата.