Нацбанк пообещал инфляцию в 15,5% к концу 2022 года
Инфляция к концу 2022 года может составить 15,%%. Об этом сказано в документе «Основные направления денежно-кредитной политики».
Согласно прогнозу Нацбанка, прирост потребительских цен на 1 января 2023 года составит 15,5%.
При этом, как сказано в документе, на 1 января 2024 года он должен снизиться до 7-8%.
Напомним, Александр Лукашенко подписал 28 ноября указы №411 и 412, в которых утвердил плановые параметры экономики на 2024 год. Согласно им, ВВП должен вырасти на 3,8%.
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Ранее Телеграф писал, что национальный банк ожидает, что к концу 2023 года международные резервные активы Беларуси составят не менее $6 млрд.
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