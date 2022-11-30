Нацбанк Беларуси спрогнозировал снижение ЗВР к концу 2023 года

Опубликовано: 30.11.2022 09:41 , Обновлено: 30.11.2022

Национальный банк ожидает, что к концу 2023 года международные резервные активы Беларуси составят не менее $6 млрд. Это прописано в документе «Основные направления денежно-кредитной политики».

По прогнозу регулятора, к 1 января 2023 года объем международных резервных активов должен составлять не менее $7 млрд с учетом погашения правительством внутренних и внешних обязательств.

Тем временем на 1 ноября 2022 года размер золотовалютных резервов составлял 7,589 млрд долларов.

Исходя из документа, Нацбанк допускает, что золотовалютные резервы сократятся на $1 млрд в 2023 году и на 1,58 млрд долларов к уровню ноября 2022 года.

Кстати, на начало 2022 года размер ЗВР был 8,425 млрд долларов.

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Ранее Телеграф писал, что в Национальном банке Беларуси в 2023 году пообещали «обеспечить привлекательность» сбережений в белорусских рублях.

Нацбанк пообещал белорусам «привлекательность» сбережений в рублях